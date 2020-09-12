После гола Салах закрыл уши ладонью и высунул язык – это жест в честь друга, страдающего от редкого заболевания

Этот гол Салах посвятил своему другу – бывшему игроку сборной Египта Моамену Закарие. Недавно он объявил, что страдает БАС (Боковой Амиотрофический Склероз) – заболеванием центральной нервной системы, которая приводит к поражению верхних и нижних двигательных нейронов. Дальше это влечет за собой паралич и атрофию мышц.

От этой же болезни в 2019-м умер Фернандо Риксен.

Закария не играет уже полгода. В одном из своих интервью он сказал: «Я просто уставал. Я чувствовал себя изолированным от общества, иногда задыхался».

Моамен Закария отмечал, что это больше психологическая травма: «Я ушел из клуба, уехал домой и больше не играл на профессиональном уровне. Меня сломало это». Моамен сказал, что изначально он даже не думал обращаться в больницу, потому что не знал, в чем дело.

Закарию поддерживали в Египте и бывшие одноклубники.