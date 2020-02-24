Игрок «Ливерпуля» закончил в 29 из-за той же болезни, что убила Риксена. Теперь развивает фонд для других больных

Воспитанник «Ливерпуля» Стивен Дарби завершил карьеру осенью 2018-го. Он сыграл семь матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и больше запомнился в низших дивизионах. Например, более 200 матчей отыграл за «Брэдфорд».

Затем играл за «Болтон» в Чемпионшипе, но в возрасте 29 лет завершил карьеру из-за бокового амиотрофического склероза – неизлечимого заболевания нервной системы, которая приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В сентябре 2019 года из-за этой болезни умер Фернандо Риксен.

Дарби вместе с Крисом Риммером (фанат «Ливерпуля) основал фонд Darby Rimmer MND Foundation для борьбы с болезнью. 23 февраля «Ливерпуль» сообщил, что Дарби получил чек на сумму 4145 фунтов для своего фонда. Его вручили тренер команды U-23 Нил Кричли и руководитель бизнес-операций Эндрю Паулесленд.