Хабиб познакомил с Роналду мальчика без ног. Этого парня знают Хави, Месси и Клопп

Хабиб Нурмагомедов во время поездки в Казахстан встретился с 11-летним Али Турганбековым. Мальчик родился без ног, и его семья переехала в столицу страны из-за того, что он не мог учиться в школе в своем городе – там не было подходящих условий.

Али подарил Хабибу мяч с автографами футболистов «ПСЖ», они немного пообщались. «Еще более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброта души и простота таких уважаемых и Великих Чемпионов как Хабиб», – написал Али в инстаграме.