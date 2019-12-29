Хабиб познакомил с Роналду мальчика без ног. Этого парня знают Хави, Месси и Клопп
Хабиб Нурмагомедов во время поездки в Казахстан встретился с 11-летним Али Турганбековым. Мальчик родился без ног, и его семья переехала в столицу страны из-за того, что он не мог учиться в школе в своем городе – там не было подходящих условий.
Али подарил Хабибу мяч с автографами футболистов «ПСЖ», они немного пообщались. «Еще более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброта души и простота таких уважаемых и Великих Чемпионов как Хабиб», – написал Али в инстаграме.
Через несколько дней сбылась еще одна мечта Али – он встретился с Криштиану Роналду. Португалец сейчас находится в Дубае – Хабиб договорился с ним и туда отвез Али. Первым делом Али бросил ему мяч – они поиграли с Роналду и пообщались.
В инстаграме у Али более 80 тысяч подписчиков. Там можно видеть многих футбольных звезд. Например, Касильяса.
А вот так Али поиграл с Хави:
В декабре Али был на игре «МЮ». На поле его вывел Джесси Лингард, была и еще одна незабываемая встреча, о которой он написал:
Чеферин, Салах, Клопп – все они тоже знакомы с парнем.
Встречался и с парижскими звездами.
Да что там Неймар, сам Лео Месси знает Али.
Свои умения Али демонстрировал Андрею Шевченко.
И еще был поцелуй от великого Диего. «Марадона встретился с Али не как звезда, а как отец, как дедушка. Это говорит о его большой человечности. Нам вначале казалось, что сможем только сфотографироваться и получить автограф. Но они друг другу как бы запали в душу. Планы настолько поменялись, что он провел практически полдня с Алишкой», – рассказывала мама парня.
Турганбеков родился без ног, но он все равно играет в футбол – вы видели, как у него это получается. Али также занимается плаванием. В прошлом году одна турецкая компания занялась его протезированием, но пока активно передвигаться или играть с протезами Али не может.
Как он встречается со звездами? Слух о богатстве развеяла мама: «Мы самая обычная многодетная семья с одним отцом-кормильцем, четверо детей, папа инженер, я сама домохозяйка, сижу с малышами дома». Она рассказала, что письма в клубы пишет папа. Например, тренировку с «ПСЖ» помог организовать Фонд Первого Президента Казахстана.
Главным же мотиватором Али был Ник Вуйчич, рожденный с редким заболеванием – отсутствием всех четырех конечностей. Они встречались в Москве, а потом общались в Казахстане.
Вуйчич рассказывал, что в десять лет он пытался совершить самоубийство, но у него не вышло. Он переосмыслил жизнь. Позже Вуйчич выучился на экономиста в Брисбене, начал выступать оратором, открыл фонд помощи инвалидам. Вуйчич женат, у него четверо детей.
«Те, кто считает себя неудачником, — это люди, не понимающие, насколько близко к успеху находились, когда сложили руки и сдались», – утверждает Вуйчич. Даже помимо знаменитых спортсменов Али есть на кого равняться.