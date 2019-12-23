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Поле «Бетиса» забросали игрушками – так фанаты поздравили детей с Рождеством

23 декабря 2019, 14:45

Перед последним матчем в 2019 году «Бетис» призвал фанатов побить рекорд прошлого года по количеству брошенных на поле мягких игрушек.

Акция приурочена к Рождеству – все эти игрушки собирают и дарят детям из малообеспеченных семей.

В прошлом году она состоялась на игре с «Эйбаром» (1:1):

Теперь было несколько основных требований:

  • Игрушки должны быть только мягкими;
  • Внутри не должно быть никаких батарей;
  • Максимальная длина – 35 см;
  • Максимальный вес – 300 г.

«Бетис» играл последний матч дома против «Атлетико» (1:2). В перерыве фанаты обоих клубов развлекались швырянием игрушек. Как убрали их все с поля – матч возобновился.

Судя по количеству больших мешков с игрушками, фанаты с удовольствием поддержали акцию.

В сентябре то же самое организовал «Фейеноорд». Клуб пригласил детей из детского дома на домашний матч, а фанаты принесли специально для них много игрушек.

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Все фото: Твиттер «Бетиса»
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