Риксен пригласил всех на последний благотворительный вечер. Ему все сложнее выживать
«Привет! Я жду особенный вечер 28 числа. Мне становится трудно. Это будет мой последний вечер. Приходите, чтобы сделать его особенным. Надеюсь, что мы скоро увидимся, Фернандо», – эти слова бывший футболист Риксен произнес через устройство генерации речи.
Видео в его твиттере за первые 14 часов с момента публикации посмотрели 229 тысяч раз, 790 человек сделали репост. Билеты на вечер доступны уже месяц, но внимание привлекло именно обращение Фернандо. Теперь об этом говорят по всему миру.
Мероприятие пройдет в Goglasgow Urban Hotel. Чтобы попасть туда, нужно заплатить 70 фунтов. Людей привлекают через знаменитых гостей. Телеведущий Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен, бывший футболист Марвин Эндрюс – все они тоже будут там.
Платить нужно не просто так: все вырученные средства отправят в фонд Риксена и фонд The Motor Neurone Disease Association. Они изучают болезнь центральной нервной системы – ту, которой болен Риксен.
Последним публичным мероприятием с участием Риксена была мартовская встреча с болельщиками «Рейнджерс». Тогда он не подавал никаких признаков скорой смерти, а в интервью TheGurdian вообще сказал, что хочет жить:
«Понимаю, почему люди делают эвтаназию, но у меня нет такого желания. Мне слишком нравится жить, я не готов на это. Я просто стараюсь прожить каждый день», – говорил Риксен. Семья заботится о нем, но самому Риксену это не всегда приносит счастье.
Девушка Вероника вышла замуж за Риксена через шесть месяцев после объявления о его болезни. Вместе с шестилетней дочерью Изабеллой они тяжело переживают болезнь Риксена. «Она понимает, что он не может говорить, что он не может ходить. Но я не думаю, что она понимает, что он умрет», – говорила Вероника.
Риксену повезло. Он успел подержать ребенка еще в нормальном состоянии. Потом все становилось только хуже.
Болезнь поменяла Риксена
- Фернандо Риксен – известный голландский футболист, все успехи которого связаны с Шотландией и Россией. В Шотландии Риксен играл за «Рейнджерс», в России – за «Зенит». Он был одним из победителей Кубка УЕФА-2008, выигрывал чемпионаты и кубки, а еще дрался с партнерами и вел разгульный образ жизни.
- Во время карьеры Риксен выпивал и пробовал наркотики: Да, кокаин, русские друзья доставали. Толком не осознавая, что делаю, я закрывался в туалете ночного клуба и делал «дорожку»... После тренировки шел спать. Ночью открывал глаза, что-то перекусывал, потом выпивал... Мне казалось, весь мир у моих ног».
- В октябре 2013 года у Риксена выявили боковой амиотрофический склероз. Болезнь неизлечима, но человек умирает постепенно. Сначала происходит атрофия мышц и паралич, а потом отказывают органы дыхания. Риксен боролся всеми методами и протянул с ней почти шесть лет. Объявляя о болезни, Риксен плакал. Теперь его считают героем за постоянную борьбу.
- Риксен выпустил автобиографию и основал собственный фонд для сбора средств на изучение этой болезни. Еще в 2014-м он провел прощальный матч, но потом еще посещал игры и другие публичные мероприятия. Когда Риксену объявляли диагноз, ему давали шансы прожить еще полтора года. Прогноз не оправдался.
- Риксен – воспитанник «Фортуны» из города Ситтард. В 2017-м на деньги болельщиков и спонсоров. ему установили памятник рядом со стадионом. На церемонии присутствовали бывшие партнеры Риксена.
- Большие ухудшения начались год назад – тогда Риксен потерял способность говорить. В ноябре 2018-го его чуть не убила врачебная ошибка, когда медсестра перепутала его с другим пациентом. Дальше все как-то стихло: никаких улучшений не было, а куда-то выходить Риксен уже давно не может.
- «Я не боюсь смерти. Боюсь только в момент, когда задыхаюсь», – говорил Риксен. Теперь жизнь Риксена могут поддерживать только при его постоянном нахождении в госпитале. Сам Риксен давно это принял: «Я знаю, что останусь в этом хосписе до конца своей жизни. У меня нет другого выбора, кроме как принять его».