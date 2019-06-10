Риксен пригласил всех на последний благотворительный вечер. Ему все сложнее выживать

Мероприятие пройдет в Goglasgow Urban Hotel. Чтобы попасть туда, нужно заплатить 70 фунтов. Людей привлекают через знаменитых гостей. Телеведущий Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен, бывший футболист Марвин Эндрюс – все они тоже будут там.

Платить нужно не просто так: все вырученные средства отправят в фонд Риксена и фонд The Motor Neurone Disease Association. Они изучают болезнь центральной нервной системы – ту, которой болен Риксен.

Последним публичным мероприятием с участием Риксена была мартовская встреча с болельщиками «Рейнджерс». Тогда он не подавал никаких признаков скорой смерти, а в интервью TheGurdian вообще сказал, что хочет жить:

«Понимаю, почему люди делают эвтаназию, но у меня нет такого желания. Мне слишком нравится жить, я не готов на это. Я просто стараюсь прожить каждый день», – говорил Риксен. Семья заботится о нем, но самому Риксену это не всегда приносит счастье.

Девушка Вероника вышла замуж за Риксена через шесть месяцев после объявления о его болезни. Вместе с шестилетней дочерью Изабеллой они тяжело переживают болезнь Риксена. «Она понимает, что он не может говорить, что он не может ходить. Но я не думаю, что она понимает, что он умрет», – говорила Вероника.

Риксену повезло. Он успел подержать ребенка еще в нормальном состоянии. Потом все становилось только хуже.