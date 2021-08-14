Дуэт Погба + Фернандеш = разрушение. Они набрали 7 очков по «гол+пас» и размотали «Лидс»
С момента выхода «Лидса» в прошлом сезоне в его матчах против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ лишь раз было скучно. Смотрим:
📅 20.12.2019 – «Манчестер Юнайтед» победил 6:2.
Дубль у Мактоминэя. Бруну Фернандеш отдал голевую и сам отметился голом.
📅 25.04.2021 – ничья.
0:0.
📅 14.08.2021 – команды встретились на «Олд Траффорд» в первом туре сезона-2021/22.
И «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс» со счетом 5:1. Главные герои встречи – Бруну Фернандеш и Поль Погба. Первый оформил хет-трик из голов. Второй – покер из передач. Так это было.
Бруну:
⚽️ 30-я минута – гол.
⚽️ 54-я минута – гол.
⚽️ 60-я минута – гол.
В этом матче набрал 49-е очко по «гол+пас» с момента своего дебюта в АПЛ (февраль-2020). Никто с того времени не набирал больше очков.
После матча Фернандеш сказал:
«Люди обсуждают качества Погба, но его уровень неоспорим. Мы знаем, на что он способен, и сегодня он показал это. Погба важен для «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что от него можно ожидать таких матчей. Моя цель в каждом сезоне – стать лучше, чем в прошлом. Я хочу быть все лучше и лучше в каждом матче. Я начал с трех голов, но мне предстоит долгий путь».
Погба:
🤝 30-я минута – ассист (на Фернандеша).
🤝 52-я минута – ассист.
🤝 54-я минута – ассист (на Фернандеша).
🤝 68-я минута – ассист.
Погба – первый футболист «Манчестер Юнайтед», сделавший четыре голевые в одном матче АПЛ.