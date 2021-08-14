Дуэт Погба + Фернандеш = разрушение. Они набрали 7 очков по «гол+пас» и размотали «Лидс»

С момента выхода «Лидса» в прошлом сезоне в его матчах против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ лишь раз было скучно. Смотрим:

📅 20.12.2019 – «Манчестер Юнайтед» победил 6:2.

Дубль у Мактоминэя. Бруну Фернандеш отдал голевую и сам отметился голом.

📅 25.04.2021 – ничья.

0:0.

📅 14.08.2021 – команды встретились на «Олд Траффорд» в первом туре сезона-2021/22.

И «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс» со счетом 5:1. Главные герои встречи – Бруну Фернандеш и Поль Погба. Первый оформил хет-трик из голов. Второй – покер из передач. Так это было.

Бруну:

⚽️ 30-я минута – гол.

⚽️ 54-я минута – гол.

⚽️ 60-я минута – гол.

В этом матче набрал 49-е очко по «гол+пас» с момента своего дебюта в АПЛ (февраль-2020). Никто с того времени не набирал больше очков.