Манчестер Юнайтед
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#Манчестер Юнайтед #Манчестер Юнайтед #АПЛ #Лидс

Дуэт Погба + Фернандеш = разрушение. Они набрали 7 очков по «гол+пас» и размотали «Лидс»

2 часа назад

твиттер «Манчестер Юнайтед»

С момента выхода «Лидса» в прошлом сезоне в его матчах против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ лишь раз было скучно. Смотрим:

📅 20.12.2019 – «Манчестер Юнайтед» победил 6:2.

Дубль у Мактоминэя. Бруну Фернандеш отдал голевую и сам отметился голом.

📅 25.04.2021 – ничья.

0:0.

📅 14.08.2021 – команды встретились на «Олд Траффорд» в первом туре сезона-2021/22.

И «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс» со счетом 5:1. Главные герои встречи – Бруну Фернандеш и Поль Погба. Первый оформил хет-трик из голов. Второй – покер из передач. Так это было.

Бруну:

⚽️ 30-я минута – гол.

⚽️ 54-я минута – гол.

⚽️ 60-я минута – гол.

В этом матче набрал 49-е очко по «гол+пас» с момента своего дебюта в АПЛ (февраль-2020). Никто с того времени не набирал больше очков.

твиттер «Манчестер Юнайтед»

После матча Фернандеш сказал:

«Люди обсуждают качества Погба, но его уровень неоспорим. Мы знаем, на что он способен, и сегодня он показал это. Погба важен для «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что от него можно ожидать таких матчей. Моя цель в каждом сезоне – стать лучше, чем в прошлом. Я хочу быть все лучше и лучше в каждом матче. Я начал с трех голов, но мне предстоит долгий путь».

Погба:

🤝 30-я минута – ассист (на Фернандеша).

🤝 52-я минута – ассист.

🤝 54-я минута – ассист (на Фернандеша).

🤝 68-я минута – ассист.

Погба – первый футболист «Манчестер Юнайтед», сделавший четыре голевые в одном матче АПЛ.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 30
Гринвуд 52
Фернандеш 54
Фернандеш 60
Фред 68
5:1
Матч завершен
Лидс
Лидс
Эйлинг 48
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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