Ужасная травма игрока «Ливерпуля»: после удара его нога неестественно вывернулась
4-й тур АПЛ, «Ливерпуль» приехал в гости к «Лидсу» и очень спокойно победил – 3:0. Но матч запомнил не 100-м голом Мохамеда Салаха в АПЛ. Не разгромным счетом. Не продлением беспроигрышной серии «Ливерпуля» в этом сезоне Премьер-лиге до четырех матчей (3 победы, ничья). А жесткой травмой 18-летнего полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.
На 58-й минуте Эллиотт убегал в контратаку, и его срубил Паскаль Стрейк. Нога неестественно вывернулась. Кадры:
- Вокруг Эллиотта сразу же образовалась толпа игроков, которые держались за голову от ужаса.
- Эллиотт получил ингаляционное обезболивание – способ снять боль при тяжелых повреждениях.
- Врачи унесли Эллиотта на носилках.
- Правда, в раздевалке Эллиотт успокоил фанатов. Он написал в инстаграме: «Ребята, спасибо большое за ваши сообщения. Начинаю работу над восстановлением».
Марсело Бьелса после матча сказал: «Я очень сожалею о произошедшем с их футболистом и на полностью уверен, что наш игрок не замышлял ничего плохого. Хотелось бы мне, чтобы этого не случалось».
Юрген Клопп: «Это тяжелая травма. Он вывихнул голеностопный сустав. Но теперь врачи поставили его на место. Харви – невероятный игрок. Мы движемся дальше. И мы будем ждать Харви, потому что он один из наших лучших игроков».