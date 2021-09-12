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#Харви Эллиотт #АПЛ #Ливерпуль #Лидс

Ужасная травма игрока «Ливерпуля»: после удара его нога неестественно вывернулась

2 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

4-й тур АПЛ, «Ливерпуль» приехал в гости к «Лидсу» и очень спокойно победил – 3:0. Но матч запомнил не 100-м голом Мохамеда Салаха в АПЛ. Не разгромным счетом. Не продлением беспроигрышной серии «Ливерпуля» в этом сезоне Премьер-лиге до четырех матчей (3 победы, ничья). А жесткой травмой 18-летнего полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.

На 58-й минуте Эллиотт убегал в контратаку, и его срубил Паскаль Стрейк. Нога неестественно вывернулась. Кадры:

  • Вокруг Эллиотта сразу же образовалась толпа игроков, которые держались за голову от ужаса.
  • Эллиотт получил ингаляционное обезболивание – способ снять боль при тяжелых повреждениях.
  • Врачи унесли Эллиотта на носилках.
  • Правда, в раздевалке Эллиотт успокоил фанатов. Он написал в инстаграме: «Ребята, спасибо большое за ваши сообщения. Начинаю работу над восстановлением».

Марсело Бьелса после матча сказал: «Я очень сожалею о произошедшем с их футболистом и на полностью уверен, что наш игрок не замышлял ничего плохого. Хотелось бы мне, чтобы этого не случалось».

Юрген Клопп: «Это тяжелая травма. Он вывихнул голеностопный сустав. Но теперь врачи поставили его на место. Харви – невероятный игрок. Мы движемся дальше. И мы будем ждать Харви, потому что он один из наших лучших игроков».

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