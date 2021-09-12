Ужасная травма игрока «Ливерпуля»: после удара его нога неестественно вывернулась

4-й тур АПЛ, «Ливерпуль» приехал в гости к «Лидсу» и очень спокойно победил – 3:0. Но матч запомнил не 100-м голом Мохамеда Салаха в АПЛ. Не разгромным счетом. Не продлением беспроигрышной серии «Ливерпуля» в этом сезоне Премьер-лиге до четырех матчей (3 победы, ничья). А жесткой травмой 18-летнего полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.

На 58-й минуте Эллиотт убегал в контратаку, и его срубил Паскаль Стрейк. Нога неестественно вывернулась. Кадры: