Все ругают поле «Лидса». В ответ клуб покупает кусок газона, который готовился для «Тоттенхэма»

Покритиковал поле «Элланд Роуд» и экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор. «Лидс» и сам не рад происходящему: клуб планировал заменить поле лето, но из-за пандемии на это не было достаточного времени. Так что поле осталось прежним, а с приходом холодной погоды и осадков оно испортилось.

Что придумал «Лидс»: договорился с компанией Hewitt Sportsturf, которая занимается газонами, и приобрел поле за 300 тысяч фунтов. Изначально оно предназначалось для «Тоттенхэма», но его стадион в этом сезоне свободен от регбийных игр, так что перестилать «Тоттенхэму» поле не понадобилось.

А так, поле не было идеальным, но и уж совсем ужасным тоже.