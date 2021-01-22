Все ругают поле «Лидса». В ответ клуб покупает кусок газона, который готовился для «Тоттенхэма»
«Астон Вилла» не играла на неделе из-за коронавируса, и ее лидер Джек Грилиш сел посмотреть матч «Лидса» и «Брайтона». «Брайтон» впервые за десять матчей победил, а Грилиш иронично назвал причину: «Просто все поскальзывались на этом поле».
Покритиковал поле «Элланд Роуд» и экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор. «Лидс» и сам не рад происходящему: клуб планировал заменить поле лето, но из-за пандемии на это не было достаточного времени. Так что поле осталось прежним, а с приходом холодной погоды и осадков оно испортилось.
Что придумал «Лидс»: договорился с компанией Hewitt Sportsturf, которая занимается газонами, и приобрел поле за 300 тысяч фунтов. Изначально оно предназначалось для «Тоттенхэма», но его стадион в этом сезоне свободен от регбийных игр, так что перестилать «Тоттенхэму» поле не понадобилось.
А так, поле не было идеальным, но и уж совсем ужасным тоже.
Услугами этой компании также пользуется «Суонси». Руководство «Лидса» одобрило план по смене газона.
У «Лидса» как раз достаточно времени посреди сезона – домашний матч с «Саутгемптоном» перенесен, дальше – две гостевые игры. Следующий матч дома – 3 февраля против «Эвертона». К этому сроку поле должно быть готово.
Неприятности с полями периодически возникают еще и из-за того, что летом во время пандемии не хватало времени для полноценной работы над ними. Например, в Чемпионшипе был перенесен матч «Блэкберн» – «Суонси», так как поле на стадионе хозяев оказалось непригодным к игре. «Питерборо», «Сандерленд» и «Трэнмер» – также в числе проблемных команд по этому вопросу.