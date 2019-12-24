Видеть еврейские погромы, сбежать из нацистcкой Германии, 80 лет болеть за один клуб

Хайнцу Скайту 99 лет. Он жил в Германии при нацизме и застал Хрустальную ночь, когда в ноябре 1938-го произошли массовые еврейские погромы, а тысячи евреев были арестованы. У Хайнца был дом в небольшом городе Фюрте и учеба в Гамбурге. Он бежал из страны через несколько недель после погромов.

Позже он узнал, что в концлагерь в Дахау попал его отец – и пробыл там шесть недель. Сам Скайт добрался до Лидса в феврале 1939-го – за полгода до начала Второй мировой войны. В Лондоне его встретил брат Фрэнк помог с работой на швейной фабрике.

Скайт рассказал, что в первый же день они добрались из Лондона в Лидс на поезде, оставили багаж и сразу пошли на футбол. В тот день «Лидс» играл на «Элланд Роуд» с «Эвертоном» – закончили 1:1. «Думал, я знаю английский, но не понимал ни слова – тогда они говорили с йоркширским акцентом гораздо больше, чем сегодня. Но смотреть за «Лидсом» было здорово», – вспоминал Скайт.