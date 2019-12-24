Видеть еврейские погромы, сбежать из нацистcкой Германии, 80 лет болеть за один клуб
Хайнцу Скайту 99 лет. Он жил в Германии при нацизме и застал Хрустальную ночь, когда в ноябре 1938-го произошли массовые еврейские погромы, а тысячи евреев были арестованы. У Хайнца был дом в небольшом городе Фюрте и учеба в Гамбурге. Он бежал из страны через несколько недель после погромов.
Позже он узнал, что в концлагерь в Дахау попал его отец – и пробыл там шесть недель. Сам Скайт добрался до Лидса в феврале 1939-го – за полгода до начала Второй мировой войны. В Лондоне его встретил брат Фрэнк помог с работой на швейной фабрике.
Скайт рассказал, что в первый же день они добрались из Лондона в Лидс на поезде, оставили багаж и сразу пошли на футбол. В тот день «Лидс» играл на «Элланд Роуд» с «Эвертоном» – закончили 1:1. «Думал, я знаю английский, но не понимал ни слова – тогда они говорили с йоркширским акцентом гораздо больше, чем сегодня. Но смотреть за «Лидсом» было здорово», – вспоминал Скайт.
Кстати, был он на матче будущего чемпиона – «Эвертон» выиграл сезон-1938/39. «Лидс» финишировал тринадцатым.
С тех пор Скайт и болеет за «Лидс» – уже 80 лет. Больше сорока из них он ходил на все домашние игры «Лидса». Перестал только в 1990-х – стало тяжело. В начале был и вынужденный перерыв. «Антисемитизма тогда было много, после начала войны немцы в Англии относились к нам с подозрением», – рассказывал Скайт.
На сайте holocaustlearning.org.uk есть история Скайта. В Фюрте у его семьи был текстильный бизнес, Хайнц тогда вел обычную жизнь – учился в гимназии. Он отчетливо помнит приход к власти нацистов за пару недель до своего 13-летия – все эти факельные шествия и общее мнение, что это будет переходный период, который не продлится долго.
В 1935-м он был одним из трех еврейских мальчиков в гимназии. Тогда же брат Фрэнк уехал из страны, когда гестапо узнало о его отношениях с нееврейской девушкой. Фрэнк провел шесть месяцев в Швейцарии, а потом получил разрешение на въезд в Англию.
Хайнц бросил школу и стал учиться в рекламной фирме. В Гамбурге он прошел курс английского языка – уже тогда стало понятно, что семье придется уехать. В четыре часа утра после Хрустальной ночи ему позвонила мать и сказала, что отец ушел – это было кодовой фразой: то есть его арестовали. Хайнц ходил по улицам и видел горящие синагоги и аресты евреев.
Уже в Лидсе братья всеми силами пытались вытащить родителей из нацистской Германии. Виза в Англию была одобрена всего за четыре дня до начала войны. Но из самой Англии их интернировали на два года. Это было странное чувство: бежать из Германии, потому что еврей, быть интернированным в Британии, потому что немец. Хотя его взгляды были гораздо более антинацистскими, чем у большинства британцев.
Хайнц вернулся и женился на еврейской беженке – британское гражданство они получили в 1947 году. У них было два сына, один сейчас живет в Лондоне, другой – в Израиле. Сам он работал в Еврейском совете и получил степень МВЕ (член Ордена Британской империи).
В декабре 2019-го Скайта пригласили на домашний матч против «Кардиффа». Владелец «Лидса» Андреа Радриццани подарил ему футболку «Лидса» с именем «SKYTE 100» и два клубных шарфа.
Матч не разочаровал, может, только исход – «Лидс» не выиграл, да еще и упустил победу, ведя 3:0 (сыграли 3:3). Сейчас «Лидс» идет вторым в Чемпионшипе, отрыв после первого круга от третьего места (зона плей-офф) уже неплох – восемь очков. В игре с «Кардиффом» «Лидс» пропустил пятую часть всех голов в сезоне – у него 15 пропущенных сейчас, и это лучший результат в лиге.
Кстати, Скайт и «Лидс» – практически ровесники. Клуб отпраздновал свой 100-летний юбилей в октябре. У Скайта праздник впереди – в феврале.