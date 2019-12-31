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Монако
Монако
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Сайт
www.asmonaco.com/en/
Страна
Франция
Стадион
Луи-Дозьем
Тренер
Роберт Морено
Р. Морено
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Таблица
Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали
#Лига 1
30 апреля, 19:00
Футбольные школы Головина до сих пор не получили выплаты за трансфер в «Монако». Они даже не знали, что так можно
#Александр Головин
11 февраля, 21:18
Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе
#Александр Головин
01 февраля, 23:59
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
Игрок «Монако» так разозлился из-за удаления, что врезал ногой по монитору VAR
#Рубен Агилар
04 ноября 2019, 19:20
«Монако» впервые победил. У Головина – лучшая игра за все время во Франции
#Александр Головин
25 сентября 2019, 00:15
Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?
#Монако
23 сентября 2019, 21:45
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
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