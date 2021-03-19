Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
Сборная России в рамках квалификации ЧМ-2022 сыграет в марте в гостях против Мальты и Словакии, а дома – против Словении. Полузащитник «Монако» Александр Головин ожидаемо вызван в команду, но со Словенией он играть не сможет.
Дисквалификация, травма или какая-то другая обычна для футбола причина – не случай Головина. Сыграть он не сможет из-за коронавирусных ограничений. И касается это только игры в пределах России.
Что за причина?
Клубы Лиги 1 и Лиги 2 выступили против выезда игроков из клубов за пределы Евросоюза. Причина в том, что игроки из стран, не входящих в Евросоюз, будут вынуждены отбывать карантин.
«Монако» на своем сайте подтвердил, что Головин не сыграет против Словении, но против Мальты и Словакии играть может (эти матчи для России – выездные). Получается, что и на сбор в Сочи он ехать не должен.
Какова реакция в России?
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал не искать политику в этом решении, но призвал к активности: «В данном случае, это, прежде всего, интересы французской лиги и клуба. «Монако», выступающий в качестве собственника игрока, выстраивает такие отношения, чтобы было безопасно всем. С точки зрения клуба – все понимаю.
Головин — один из лучших игроков России. Менеджеры российской сборной, как и менеджеры игрока, должны занять более активную позицию, общаться с клубом и отстаивать интересы нашей страны. Головин должен играть за Россию во всех матчах».
А вот что сказал спортивный юрист Михаил Прокопец: «В случае если футболиста вызывают и он согласен, клуб не имеет права его не отпускать по регламенту ФИФА. Но с этого февраля ФИФА выпустила циркуляр № 1749, где сказано, что действия этих норм временно приостанавливается».
Что это за правило ФИФА?
В марте 2020 года в начале пандемии ФИФА порекомендовала сборным отказаться от товарищеских игр в марте и апреле (того года) и разрешил клубам не отпускать на них игроков. Но тогда никаких матчей сборных в итоге и не было.
Прокопец подробно рассказывал о поправке в правила ФИФА. Если раньше клубы обязаны были отпускать игроков, которым пришел вызов, то сейчас в некоторых случаях они могут отказать сборным.
Это происходит в случае: «Если по месту приезда в расположение сборной или по возвращении обратно в клуб игрок должен быть помещен на обязательный карантин продолжительностью более пяти дней, либо если из-за существующих ограничений на международные перелеты игрок не может прибыть в расположение сборной, либо своевременно вернуться в клуб».
Во Франции прибывающие из стран, не входящих в Евросоюз, обязаны самоизолироваться в течение семи дней.
Какие здесь странности?
Лига выпустила сообщение 17 марта. Некоторые сборные к этому моменту уже сформировали заявку, у всех остальных списки были практически готовы – до матчей сборных оставалась всего неделя. Крайне странно, что Лига сообщила о своем решении так поздно.
Ограничения, естественно, затрагивают и саму сборную Франции. У нее выездной матч в Казахстане. Ясно, что основные игроки выступают за пределами Лиги 1, но все равно сборная наверняка обойдется, например, без Килиана Мбаппе. Босния и Герцеговина (еще один выезд) также не входит в Евросоюз.
В Южной Америке матчи были перенесены, поэтому это правило пока сборным не мешает. Но гораздо сложнее придется африканским командам – у них впереди матчи квалификации к Кубку Африки, а во французских лигах очень много африканских игроков.
В целом создаются неравные условия, раз команды в определенных матчах не могут задействовать лучших игроков. И касается это не товарищеских игр и не подготовки к крупным турнирам, а именно квалификации к чемпионату мира. Очевидно, что отсутствие сильнейших игроков в конкретных матчах может напрямую повлиять на расклады в группах.
Что вообще происходит во Франции с коронавирусом?
18 марта французские СМИ писали о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом с ноября 2020-го – свыше 38,5 тысяч. Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ситуация ухудшается, а показатель заболеваемости вырос более чем на 20% за последние дни.
Премьер-министр страны Жан Кастекс сообщил о введении карантина на четыре недели в 16 департаментах Франции, включая Париж. Так власти пытаются предотвратить третью волну коронавируса. А еще в регионе Бретань выявлены случаи заражения неизвестным ранее штаммом коронавируса.