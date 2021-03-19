Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно

Сборная России в рамках квалификации ЧМ-2022 сыграет в марте в гостях против Мальты и Словакии, а дома – против Словении. Полузащитник «Монако» Александр Головин ожидаемо вызван в команду, но со Словенией он играть не сможет.

Дисквалификация, травма или какая-то другая обычна для футбола причина – не случай Головина. Сыграть он не сможет из-за коронавирусных ограничений. И касается это только игры в пределах России.

Что за причина?

Клубы Лиги 1 и Лиги 2 выступили против выезда игроков из клубов за пределы Евросоюза. Причина в том, что игроки из стран, не входящих в Евросоюз, будут вынуждены отбывать карантин.

«Монако» на своем сайте подтвердил, что Головин не сыграет против Словении, но против Мальты и Словакии играть может (эти матчи для России – выездные). Получается, что и на сбор в Сочи он ехать не должен.