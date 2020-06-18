Звезда «Монако» поселил в отели 80 бездомных рабочих с фруктовых плантаций

В начале лета форвард «Монако» Кейта Бальде написал в сторис: вместе с антирасистским активистом Ногая Ндиайе он ищет варианты для размещения 200 бездомных в Лериде на четыре месяца. Лерида – это город из родной для Бальде Каталонии.

«Мы в жуткой системе, где аренда дома может быть проблемой из-за цвета кожи», – возмутился тогда Бальде. 13 отелей ему отказали.

Ндиайе высказался еще резче: «Мы предложили заплатить вперед за четыре месяца, но большинство отелей и хостелов отказали из-за того, откуда прибудут эти люди – чистый расизм. Они в открытую не говорят: некоторые просто категорически отказались, некоторые вообще не ответили».

Согласился только один отель, и тот – на окраине города.