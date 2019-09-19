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Лента
Матч-центр
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Базель
Базель
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Сайт
www.fcb.ch/Intro
Страна
Швейцария
Стадион
Сент Якоб-Парк
Тренер
Марсель Коллер
М. Коллер
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Этот «Базель» собрал тренер, который фанатеет от тактики и побеждает в войне с руководством
#Марсель Коллер
19 сентября 2019, 21:50
Один матч Ари: забил, снял футболку, удалился
#Ари
28 ноября 2019, 21:09
Блин, «Краснодар», что это было вообще?
#Краснодар
19 сентября 2019, 21:42
История Лиги Европы – это вечные перемены: название, герои и даже гимн
#ЦСКА
29 мая 2019, 12:52