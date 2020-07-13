Знакомый сюжет: из-за ковида «Цюрих» сыграет с «Базелем» молодежкой. Но клуб сам этого хочет

11 июля «Цюрих» объявил, что уходит на карантин – у президента клуба Анчилло Канепы и шести футболистов подтвердился коронавирус.

Сначала клуб перенес две игры: против «Лугано» и «Базеля». Но позже «Цюрих» выпустил заявление, где объявил, что готов играть против «Базеля» командой не старше 21 года (она выступает в третьем дивизионе). Этой командой клуб хочет сыграть еще один матч против «Янг Бойз».