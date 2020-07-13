Цюрих
чемпионат Швейцарии
Базель
Знакомый сюжет: из-за ковида «Цюрих» сыграет с «Базелем» молодежкой. Но клуб сам этого хочет
13 июля, 20:12
11 июля «Цюрих» объявил, что уходит на карантин – у президента клуба Анчилло Канепы и шести футболистов подтвердился коронавирус.
Сначала клуб перенес две игры: против «Лугано» и «Базеля». Но позже «Цюрих» выпустил заявление, где объявил, что готов играть против «Базеля» командой не старше 21 года (она выступает в третьем дивизионе). Этой командой клуб хочет сыграть еще один матч против «Янг Бойз».
«Не хочется загружать и без того сложный график. Мы пришли к выводу, что для швейцарского футбола будет полезно провести эти матчи. У нас молодая команда, но у нее есть опыт на взрослом уровне».
Лига официально уже одобрила решение «Цюриха», который идет на пятом месте и отстает от третьего «Базеля» на 16 очков.
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