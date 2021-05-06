Окровавленная свиная голова под офисом – так фанаты «Базеля» воюют с клубом. Они жгут чучело президента и подделывают заказы
Инцидент произошел утром 6 мая.
В семь часов утра на сайте 20min.ch появились снимки отрубленной свиной головы со следами крови. Источник заявил этому сайту, что все выглядело реально и не похоже на муляж.
К стене была прилеплена табличка в виде названия небольшого швейцарского города Херизау. Явный намек. Хери – это фамилия гендиректора «Базеля». «Зау» – «свинья» по-немецки.
«Базель» возмутился в официальном письме: критика и протесты законны, но в последнее время они перешли все границы.
Фанаты «Базеля» уже давно воюют против руководства. Какие еще были акции:
- Публичное сожжение куклы президента.
- Сдача не менее 500 абонементов.
- Множество фейковых подписок и заказов от имени сотрудников клуба, которые не совершались (вероятно, их имена используются фанатами).
В «Базеле» неспокойно уже давно. Если вкратце: в клубе есть владелец Бернард Бургенер, есть владевший 10% акций Давид Деген. Бургенер собирался продать часть акций английской компании Centricus – фанаты и Деген были против. Потом Бургенер вынуждал продать акции и самого Дегена – разбирательства идут до сих пор.
На этом фоне обострились отношения у Бургенера и с фанатами, и с Дегеном, а в 2021-м «Базель» проиграл борьбу за чемпионство, отстав от «Янг Бойз» аж на 25 очков. И в Лиге чемпионов он не сыграет, а деньги клубу нужны сильно.
Была история, которая усугубила и без того непростую ситуацию. В начале марта был отстранен капитан «Базеля» Валентин Штокер (больше 300 матчей за клуб). Швейцарские медиа выдвигали версию о том, что Штокер критиковал и сплавлял тренера Чириако Сфорцу. Недавно в соцсетях распространилось видео, где эту же версию подтвердил и один из руководителей клуба. Фанаты и раньше выступали за Штокера, а теперь разозлились окончательно.
Хотя в апреле Сфорца был уволен, а Штокер вернулся в клуб. Да и полузащитник «Базеля» Фабиан Фрай опроверг версию о предательстве капитана: «Что было сказано в видео – неправда. Я был в шоке. Команда хорошо отреагировала и ответила на поле – особенно Штокер».
В общем, денег нет, в клубе бардак, а с фанатами большие проблемы.
Мы помним, как «Базель» опередил ЦСКА в группе Лиги чемпионов в 2017-м, но это был один из последних его успехов. Что было в следующие четыре года:
- «Базель» выиграл восемь подряд чемпионатов, последний раз чемпионство было оформлено в 2017-м. Следующие четыре года – без золота.
- С тех пор – лишь один трофей: в 2019-м «Базель» выиграл Кубок. А в 2021-м вылетел из него после чудовищных 2:6 от «Винтертура» (после чего и возник весь этот шум с отчислением Штокера).
- В группе ЛЧ «Базель» не появляется с 2017-го, а в прошлой ЛЕ хоть и выбил «Айнтрахт», но в четвертьфинале был разгромлен 1:4 «Шахтером».
- По итогам сезона-2020/21 «Базель» стал вторым и пролетел мимо ЛЧ – отправится в Лигу конференций.
Неудивительно, что фанаты терпеть не могут Бургенера, ведь он принял «Базель» именно в 2017-м. Тогда фактически и закончилась гегемония «Базеля» в Швейцарии. К 38-летнему Дегену у фанатов куда больше доверия хотя бы потому, что он долго играл за «Базель» и закончил совсем недавно. Бургенер же ни за какой «Базель» не играл – он предприниматель.