Окровавленная свиная голова под офисом – так фанаты «Базеля» воюют с клубом. Они жгут чучело президента и подделывают заказы

«Базель» возмутился в официальном письме: критика и протесты законны, но в последнее время они перешли все границы.

Фанаты «Базеля» уже давно воюют против руководства. Какие еще были акции:

Публичное сожжение куклы президента.

Сдача не менее 500 абонементов.

Множество фейковых подписок и заказов от имени сотрудников клуба, которые не совершались (вероятно, их имена используются фанатами).

В «Базеле» неспокойно уже давно. Если вкратце: в клубе есть владелец Бернард Бургенер, есть владевший 10% акций Давид Деген. Бургенер собирался продать часть акций английской компании Centricus – фанаты и Деген были против. Потом Бургенер вынуждал продать акции и самого Дегена – разбирательства идут до сих пор.