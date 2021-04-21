Игроки «Шальке» ночью убегают от злых фанатов, которые швыряют яйца, матерятся и бьют. Это все вылет из Бундеслиги
«Шальке» проиграл «Арминии» и за четыре тура до конца сезона Бундеслиги вылетел из нее. В последний раз «Шальке» вылетал в 1988 году.
После матча фанаты собрались у стадиона «Шальке», куда после гостевой игры приехал автобус с командой. Его встретили 500-600 человек. В клубном заявлении «Шальке» рассказал, что между игроками и фанатами «произошел обмен репликами». Потом началась уже активная перепалка, фанаты угрожали футболистов. Полиция Гельзенкирхена сообщает, что в игроков летели яйца.
Кто-то даже заснял, как игроки «Шальке» убегают от болельщиков.
«Шальке» выступил против такого поведения своих фанатов:
«Несмотря на разочарование и гнев в связи с нашим вылетом во вторую Бундеслигу, клуб никогда не сможет принять физические угрозы нашим футболистам и персоналу. Именно это и произошло во время вчерашнего конфликта».
Клуб говорит, что серьезных столкновений удалось избежать благодаря полиции. На некоторых фанатов заведены уголовные и административные дела. Местное издание WAZ пишет, что некоторые игроки «Шальке» даже получили синяки.
Не все футболисты убежали из автобуса. Кто-то остался ждать, пока ситуация станет спокойной. В два часа ночи болельщики ушли со стадиона, и футболисты разъехались по домам на своих машинах.
Ночью в Германии были еще активны другие фанаты. Болельщики «Боруссии» Д отмечали вылет главного соперника фейерверком.