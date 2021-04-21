Игроки «Шальке» ночью убегают от злых фанатов, которые швыряют яйца, матерятся и бьют. Это все вылет из Бундеслиги

«Шальке» проиграл «Арминии» и за четыре тура до конца сезона Бундеслиги вылетел из нее. В последний раз «Шальке» вылетал в 1988 году.

После матча фанаты собрались у стадиона «Шальке», куда после гостевой игры приехал автобус с командой. Его встретили 500-600 человек. В клубном заявлении «Шальке» рассказал, что между игроками и фанатами «произошел обмен репликами». Потом началась уже активная перепалка, фанаты угрожали футболистов. Полиция Гельзенкирхена сообщает, что в игроков летели яйца.

Кто-то даже заснял, как игроки «Шальке» убегают от болельщиков.