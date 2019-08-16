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РБ Лейпциг
Лейпциг
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Сайт
dierotenbullen.com
Страна
Германия
Стадион
Ред Булл Арена
Тренер
Юлиан Нагельсман
Ю. Нагельсман
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Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая, 01:01
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая, 14:31
Что теперь помешает чемпионству «Баварии»
#Бавария
26 мая, 23:18
«Лейпциг» арендовал трап у городского аэропорта – чтобы игроки спускались с трехметровых трибун
#РБ Лейпциг
17 мая, 10:26
Игроки «Фрайбурга» праздновали голы локтями 💪🏻
#Фрайбург
16 мая, 20:20
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая, 22:10
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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