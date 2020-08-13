Игроки «Лейпцига» и «Атлетико» столкнулись головами. Улыбнулись, перевязались, продолжили игру

С Савичем все еще интереснее. В твиттере его сравнили с Чорлукой, который играл с перевязанной головой в 2016 году. В матче Турции и Хорватии Чорлуке прилетело от Тосуна – тогда тоже была кровь и перевязка.

Савич нормально перенес столкновение – уже через пару минут смеялся вместе с соперником. В перерыве перестраховался. Ему перевязали голову еще раз: вышел на второй тайм уже с повязкой в цветах формы «Атлетико».