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Стефан Савич
Марсель Хальстенберг
Атлетико
РБ Лейпциг
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#Лига чемпионов #Футбол #РБ Лейпциг #Атлетико #Марсель Хальстенберг #Стефан Савич

Игроки «Лейпцига» и «Атлетико» столкнулись головами. Улыбнулись, перевязались, продолжили игру

13 августа, 23:45
Александр Плеханов

«РБ Лейпциг» и «Атлетико» по нулям отыграли первый тайм, но переиграли четыре лишние минуты. Все из-за паузы после столкновения двух игроков. Стефан Савич и Марсель Хальстенберг смотрели на летящий мяч и не видели друг друга. Прыгнули вместе, а в полете Савич влетел головой в голову Хальстенберга.

Получилось максимально жестко – у обоих была кровь:

Peter Schatz/Pool/Global Look Press

Peter Schatz /Pool/Global Look Press

Peter Schatz /Pool/Global Look Press

Скрин с трансляции «Матч ТВ», сделанный Sports.ru

Твит, в котором вся боль:

«Лейпциг» сразу отреагировал в соцсетях: «Хальстенберг получает помощь после столкновения, но он крутой и может продолжать».

С Савичем все еще интереснее. В твиттере его сравнили с Чорлукой, который играл с перевязанной головой в 2016 году. В матче Турции и Хорватии Чорлуке прилетело от Тосуна – тогда тоже была кровь и перевязка.

Савич нормально перенес столкновение – уже через пару минут смеялся вместе с соперником. В перерыве перестраховался. Ему перевязали голову еще раз: вышел на второй тайм уже с повязкой в цветах формы «Атлетико».

твиттер «РБ Лейпцига»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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