Игроки «Лейпцига» и «Атлетико» столкнулись головами. Улыбнулись, перевязались, продолжили игру
«РБ Лейпциг» и «Атлетико» по нулям отыграли первый тайм, но переиграли четыре лишние минуты. Все из-за паузы после столкновения двух игроков. Стефан Савич и Марсель Хальстенберг смотрели на летящий мяч и не видели друг друга. Прыгнули вместе, а в полете Савич влетел головой в голову Хальстенберга.
Получилось максимально жестко – у обоих была кровь:
Твит, в котором вся боль:
«Лейпциг» сразу отреагировал в соцсетях: «Хальстенберг получает помощь после столкновения, но он крутой и может продолжать».
С Савичем все еще интереснее. В твиттере его сравнили с Чорлукой, который играл с перевязанной головой в 2016 году. В матче Турции и Хорватии Чорлуке прилетело от Тосуна – тогда тоже была кровь и перевязка.
Савич нормально перенес столкновение – уже через пару минут смеялся вместе с соперником. В перерыве перестраховался. Ему перевязали голову еще раз: вышел на второй тайм уже с повязкой в цветах формы «Атлетико».