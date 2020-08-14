«Атлетико» Симеоне впервые вылетел в плей-офф ЛЧ от клуба, где не играет Роналду

Для «Атлетико» Симеоне матч против «Лейпцига» стал статистической аномалией. Криштиану Роналду проводил эту Лигу чемпионов в составе «Ювентуса». Его клуб вообще оказался в другой сетке, но тоже рано покинул турнир – не прошел «Лион».

«Атлетико» вылетел от «Лейпцига», в котором не осталось яркого лидера. Тимо Вернер договорился с «Челси» еще во время сезона Бундеслиги. «Лейпциг» не удержал его в команде ради Лиги чемпионов, хотя Вернер в этой ЛЧ забил четыре гола и сделал два ассиста.

«РБ Лейпциг» впервые в истории попал в полуфинал Лиги чемпионов. Клуб основан в 2009 году. «Атлетико» не попадает в полуфинал уже три года подряд.