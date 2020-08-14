«Атлетико» Симеоне впервые вылетел в плей-офф ЛЧ от клуба, где не играет Роналду
Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. При нем команда дважды выигрывала Лигу Европы и один раз побеждала в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов было два финала, но оба «Атлетико» проиграл. Так выступала команда в ЛЧ за все время под руководством Диего Симеоне. Каждый раз – постоянные пересечения с Роналду:
- 2013/14. Финал. Поражение от «Реала» со счетом 1:4. Роналду забил один из голов.
- 2014/15. Четвертьфинал. Поражение от «Реала». Единственный гол за два матча забил Эрнандес, у Роналду – ассист.
- 2015/16. Финал. Поражение от «Реала» в серии пенальти.
- 2016/17. Полуфинал. Поражение от «Реала». У Роналду – хет-трик в одном из матчей.
- 2017/18. Все закончилось на групповом этапе.
- 2018/19. 1/8 финала. Вылет от «Ювентуса». У Роналду – хет-трик в одном из матчей.
- 2019/20. Четвертьфинал. Вылет от «Лейпцига» в одноматчевом формате. Роналду все еще играет за «Ювентус».
Для «Атлетико» Симеоне матч против «Лейпцига» стал статистической аномалией. Криштиану Роналду проводил эту Лигу чемпионов в составе «Ювентуса». Его клуб вообще оказался в другой сетке, но тоже рано покинул турнир – не прошел «Лион».
«Атлетико» вылетел от «Лейпцига», в котором не осталось яркого лидера. Тимо Вернер договорился с «Челси» еще во время сезона Бундеслиги. «Лейпциг» не удержал его в команде ради Лиги чемпионов, хотя Вернер в этой ЛЧ забил четыре гола и сделал два ассиста.
«РБ Лейпциг» впервые в истории попал в полуфинал Лиги чемпионов. Клуб основан в 2009 году. «Атлетико» не попадает в полуфинал уже три года подряд.
Что, Диего, перестала работать твоя богадельня?
Угу. На фоне Атлетико можно отслеживать футбольный прогресс. Атлетико как будто в 2015 остался