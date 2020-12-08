«ПСЖ» и «МЮ» лидируют, но могут не попасть в плей-офф ЛЧ. Все расклады на группу H
В Лиге чемпионов остался последний тур группового этапа. Группа H – одна из редких, где еще ни один клуб не гарантировал себе участие в плей-офф.
Матчи последнего тура:
Котировки букмекеров по этим матчам:
- Победа «Лейпцига» – 2,42; ничья – 3,85; победа «МЮ» – 2,90
- Победа «ПСЖ» – 1,12; ничья – 11,00; победа «Истанбула – 27,00
Турнирная таблица прямо сейчас выглядит так:
Что нужно каждой из команд для выхода в плей-офф:
Победа над «Истанбулом» гарантирует проход, ничья – тоже. При поражении надо смотреть на результат параллельного матча. Если там ничья, то «ПСЖ» не проходит. При победе «МЮ» или «Лейпцига» для «ПСЖ» все равно гарантирован выход в плей-офф. С каждой из этих команд «ПСЖ» имеет лучшую разницу в личных встречах при обмене победами.
Победа или ничья с «Лейпцигом» выводят «МЮ» в плей-офф. Поражение точно оставляет «МЮ» на третьем месте. Тогда «Лейпциг» окажется выше по очкам, а в матчах с «ПСЖ» у «МЮ» хуже разница по голам (2:1 и 1:3). Интересно, что решающим может оказаться гол Неймара на 91-й минуте игры в Манчестере. Тогда «ПСЖ» вел в счете и играл в большинстве, но забил еще.
Победа над «МЮ» = выход в плей-офф при любом результате параллельного матча. Ничья – гарантия прохода только при поражении «ПСЖ». Поражение так и так оставляет «Лейпциг» вне плей-офф. При равенстве очков с «ПСЖ» у «Лейпцига» хуже разница мячей (2:1, 0:3). Когда у трех команд одинаковое количество очков, «Лейпциг» все равно остается третьим.
Ничего. «Истанбул» при любых раскладах не проходит даже в Лигу Европы. «Истанбул» имеет всего одну победу на групповом этапе ЛЧ в этом сезоне – в матче с «МЮ» (2:1). В первой игре с «ПСЖ» было поражение со счетом 0:2. «Истанбул» окончательно потерял все шансы на выход в плей-офф, когда проиграл домашний матч «Лейпцигу» (3:4).
Главные цитаты от тренеров:
Томас Тухель: «Почти прошли – не значит прошли. Это сравнимо с беременностью. Почти беременна – не значит беременна».
Уле-Гуннар Сульшер: «Уверен, что игроки подтвердят класс и характер. Нельзя отсиживаться у ворот в надежде на нулевую ничью».
Юлиан Нагельсманн: «Урок первого матча с «МЮ» – надо по-другому играть в атаке. Эта команда хороша в камбэках, поэтому быстро ничего не закончится».
Окан Бурук: «Мы проделали хорошую работу, но не вышли из сложной группы. Постараемся показать игру, которой будем гордиться».
Интересные факты:
⚽️ Маркус Рэшфорд забил уже шесть голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Это больше, чем любой из остальных игроков из четырех команд в группе. Половину голов Рэшфорд вкатил как раз в первом матче с «Лейпцигом» (5:0).
⚽️ За две последние официальные игры «Лейпциг» забил семь голов и пропустил шесть. Сначала была победа 4:3 в Лиге чемпионов, потом – 3:3 с «Баварией» в Бундеслиге. Защитник Анхелиньо – лучший бомбардир «Лейпцига» в ЛЧ (2 гола).
⚽️ «Истанбул» имеет серию из пяти матчей без побед во всех турнирах. Последний раз команда побеждала в чемпионате Турции 8 ноября, когда обыграла «Генчлербирлиги» (2:1). Прошел ровно месяц.
⚽️ Начиная с 16 сентября, «ПСЖ» забивает в каждом матче. Это распространяется даже на поражения. Перед стартом этой серии «ПСЖ» проиграл три официальные игры со счетом 0:1. Одна из них – финал Лиги чемпионов прошлого сезона.