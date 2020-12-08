«ПСЖ» и «МЮ» лидируют, но могут не попасть в плей-офф ЛЧ. Все расклады на группу H

Что нужно каждой из команд для выхода в плей-офф:

«ПСЖ»

Победа над «Истанбулом» гарантирует проход, ничья – тоже. При поражении надо смотреть на результат параллельного матча. Если там ничья, то «ПСЖ» не проходит. При победе «МЮ» или «Лейпцига» для «ПСЖ» все равно гарантирован выход в плей-офф. С каждой из этих команд «ПСЖ» имеет лучшую разницу в личных встречах при обмене победами.

«Манчестер Юнайтед»

Победа или ничья с «Лейпцигом» выводят «МЮ» в плей-офф. Поражение точно оставляет «МЮ» на третьем месте. Тогда «Лейпциг» окажется выше по очкам, а в матчах с «ПСЖ» у «МЮ» хуже разница по голам (2:1 и 1:3). Интересно, что решающим может оказаться гол Неймара на 91-й минуте игры в Манчестере. Тогда «ПСЖ» вел в счете и играл в большинстве, но забил еще.

«РБ Лейпциг»

Победа над «МЮ» = выход в плей-офф при любом результате параллельного матча. Ничья – гарантия прохода только при поражении «ПСЖ». Поражение так и так оставляет «Лейпциг» вне плей-офф. При равенстве очков с «ПСЖ» у «Лейпцига» хуже разница мячей (2:1, 0:3). Когда у трех команд одинаковое количество очков, «Лейпциг» все равно остается третьим.