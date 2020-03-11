Игрок «Лейпцига» страшно вырубился от мяча, а теперь смеется над собой в твиттере
Лига чемпионов – это множество сюжетов из каждого матча. По играм с участием «Аталанты» и «РБ Лейпцига» (обе команды прошли) мы писали такое:
- Странный защитник у «Валенсии». Сегодня привез 2 нелепых пенальти, раньше – орал на судью, пока убегал забивать соперник
- Иличич сделал покер в 1/8 ЛЧ. Полтора года назад он боялся засыпать из-за тяжелой болезни
- «Тоттенхэм» уничтожил парень с дико мощным ударом. От него уже страдал «Зенит» и команды Бундеслиги
- Моуринью обещал измениться, но соврал: так же критикует своих игроков, отмазывается и не придумывает нового
Было и еще одно событие, которое осталось немного в тени. Основной защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле уехал в больницу еще в начале второго тайма. На всех повторах момент не выглядел таким страшным, как смотрелся по последствиям. Врачи, носилки, потеря сознания, запавший язык и оперативная первая помощь – такие итоги Мукиеле получил от попадания мяча в голову.
Чуть позже Мукиеле пришел в себя, но выглядел потерянным. Нагельсманн подготовил замену, а Мукиеле покинул стадион на носилках. Через несколько часов после матча он пульнул в твиттер успокаивающее сообщение: «Немного страшно, но кого это волнует?! Главное – в другом месте. Историческая квалификация и невероятное чувство. Большое спасибо за вашу поддержку».
Мукиеле смеется над итогом матча для самого себя, а его «РБ Лейпциг» выбил финалиста ЛЧ.