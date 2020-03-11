Норди Мукиеле
Лига чемпионов
Футбол
РБ Лейпциг
Поделиться:
Комментарии:
0
#Норди Мукиеле #Футбол #Лига чемпионов #РБ Лейпциг

Игрок «Лейпцига» страшно вырубился от мяча, а теперь смеется над собой в твиттере

11 марта, 13:30
Александр Плеханов

Лига чемпионов – это множество сюжетов из каждого матча. По играм с участием «Аталанты» и «РБ Лейпцига» (обе команды прошли) мы писали такое:

Было и еще одно событие, которое осталось немного в тени. Основной защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле уехал в больницу еще в начале второго тайма. На всех повторах момент не выглядел таким страшным, как смотрелся по последствиям. Врачи, носилки, потеря сознания, запавший язык и оперативная первая помощь – такие итоги Мукиеле получил от попадания мяча в голову.

Чуть позже Мукиеле пришел в себя, но выглядел потерянным. Нагельсманн подготовил замену, а Мукиеле покинул стадион на носилках. Через несколько часов после матча он пульнул в твиттер успокаивающее сообщение: «Немного страшно, но кого это волнует?! Главное – в другом месте. Историческая квалификация и невероятное чувство. Большое спасибо за вашу поддержку». 

Мукиеле смеется над итогом матча для самого себя, а его «РБ Лейпциг» выбил финалиста ЛЧ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Еще больше материалов о «Лейпциге»
Фанаты «Лейпцига» кидают туалетную бумагу. Убирают за ними игроки «Тоттенхэма»
Трое игроков «РБ Лейпцига» вышли на матч ЛЧ в неправильных футболках – с бесцветным лого спонсора
Игроки «Лейпцига» позвали парикмахера из Англии и провалили матч. Ох, боссы злятся
Смотрите: защита «Лейпцига» часто косячит (ну, неприлично часто)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Норди Мукиеле
#Футбол
#Лига чемпионов
#РБ Лейпциг