Игрок «Лейпцига» страшно вырубился от мяча, а теперь смеется над собой в твиттере

Лига чемпионов – это множество сюжетов из каждого матча. По играм с участием «Аталанты» и «РБ Лейпцига» (обе команды прошли) мы писали такое:

Было и еще одно событие, которое осталось немного в тени. Основной защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле уехал в больницу еще в начале второго тайма. На всех повторах момент не выглядел таким страшным, как смотрелся по последствиям. Врачи, носилки, потеря сознания, запавший язык и оперативная первая помощь – такие итоги Мукиеле получил от попадания мяча в голову.