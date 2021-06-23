Вы не пропустите эту фамилию – хорват Йошко Гвардиол. Не, не родственник. Хотя прозвище в команде – Пеп

Немного фактов о нем:

• Дополнительный удар по любителям называть его внебрачным сыном Пепа. Имя Пепа Гвардиолы на английском пишется как Josep Guardiola. Имя Йошко Гвардиола – Josko Gvardiol.

• Но в «Динамо» его все называют Пепом.

• Изначально Гвардиол хотел попасть в академию загребского «Динамо». Но там ему отказали, потому что посчитали слишком маленьким. Тогда Гвардиол ушел в академию более скромной «Трешневки».

Через год скауты «Динамо» восхитились его игрой на городских соревнованиях и пришли с предложением сами. Гвардиол не фыркнул в ответ, потому что с ранних лет болел за «Динамо».

• Детство Гвардиола связано с баскетболом, а не футболом: «Я играл во дворе с друзьями, а по ночам смотрел матчи НБА, которые показывали по специальным каналам. Какое-то время я мечтал о баскетбольной карьере. А потом я уехал на все лето отдыхать – когда вернулся, понял, что не очень-то мне и нравится баскетбол».

• Попал в топ-50 лучших молодых игроков планеты в 2021-м.

• Весь сезон-2019/20 за ним наблюдал «Лидс». Он рассказывал: «Скауты и Марсело Бьелса звонили мне практически ежедневно. Я даже приехал к ним летом, и они показали мне нарезку с моими действиями. Я тогда восхитился: неужели такой великий клуб и такой великий тренер следят пристально именно за мной.

Но потом я выдохнул и понял: мне нет 20, я могу сильно ошибиться, перейдя в «Лидс».