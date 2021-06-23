Вы не пропустите эту фамилию – хорват Йошко Гвардиол. Не, не родственник. Хотя прозвище в команде – Пеп
В сборной Хорватии есть такой футболист – Йошко Гвардиол. Никого не напоминает? Подсказка: одного тренера из одного манчестерского клуба. Ладно, вы и так поняли, что мы про Пепа Гвардиолу тут. Но нет, все персонажи реальны, а совпадения случайны. Гвардиол родился и всю жизнь играл в Хорватии. И лишь этой зимой он совершил трансфер в «Лейпциг» (а потом на полгода вернулся в загребское «Динамо»).
Немного фактов о нем:
• Дополнительный удар по любителям называть его внебрачным сыном Пепа. Имя Пепа Гвардиолы на английском пишется как Josep Guardiola. Имя Йошко Гвардиола – Josko Gvardiol.
• Но в «Динамо» его все называют Пепом.
• Изначально Гвардиол хотел попасть в академию загребского «Динамо». Но там ему отказали, потому что посчитали слишком маленьким. Тогда Гвардиол ушел в академию более скромной «Трешневки».
Через год скауты «Динамо» восхитились его игрой на городских соревнованиях и пришли с предложением сами. Гвардиол не фыркнул в ответ, потому что с ранних лет болел за «Динамо».
• Детство Гвардиола связано с баскетболом, а не футболом: «Я играл во дворе с друзьями, а по ночам смотрел матчи НБА, которые показывали по специальным каналам. Какое-то время я мечтал о баскетбольной карьере. А потом я уехал на все лето отдыхать – когда вернулся, понял, что не очень-то мне и нравится баскетбол».
• Попал в топ-50 лучших молодых игроков планеты в 2021-м.
• Весь сезон-2019/20 за ним наблюдал «Лидс». Он рассказывал: «Скауты и Марсело Бьелса звонили мне практически ежедневно. Я даже приехал к ним летом, и они показали мне нарезку с моими действиями. Я тогда восхитился: неужели такой великий клуб и такой великий тренер следят пристально именно за мной.
Но потом я выдохнул и понял: мне нет 20, я могу сильно ошибиться, перейдя в «Лидс».
• Еще одна причина отказа «Лидсу» – боление за «Ливерпуль»: «Да, у меня не было другой любимой команды за пределами Хорватии. Я следил за Каррагером и восхищался. Я как-то запомнил его прием и захотел повторить на двухсторонке. Каррагер сделал отбор чисто, а меня удалили – я влетел в соперника с двух ног».
• Еще раз: следующим летом он перейдет в «Лейпциг». Transfermarkt говорит, что за почти 19 млн евро. Это плановая покупка – на место уходящего Упамекано. И этот трансфер лично одобрил Юлиан Нагельсманн: «Очень умный молодой человек. Он вырастет в прекрасного защитника».
Правда, Нагельсманна уже не будет на месте – после завершившегося сезона он уехал в «Баварию».
• Как добираются на тренировки и матчи футболисты «Динамо»? На машинах. Как Йошко Гвардиол? На общественном транспорте.
Гвардиол – это минимум понтов. К 19 годам он накопил на собственную квартиру, но все еще живет с родителями и сестрами. После матчей он ждет немного и едет домой от стадиона «Динамо» на трамвае.
• Минутка философии: «У меня нет мечты стать богатым. Если я играю на высоком уровне, а мои родные довольны, в тепле и сыты – вот тогда я счастлив».
• Сейчас Гвардиол тренируется минимум пять часов в день: «Иногда личный тренер говорит: «А пойдем поплаваем». И это затягивается еще на два часа. Родители советуют мне поступить в колледж, но я не хочу – у меня есть план пока что полностью посвящать себя футболу».
• Гвардиол – самый молодой игрок, сыгравший за Хорватию на крупном международном турнире.
• «Если бы я не был футболистом, то стал бы рыбаком. Как папа».