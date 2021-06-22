Чалханоглу стал игроком «Интера». Контракт подписан на три года

Хакан Чалханоглу и «Интер» официально завершили трансфер. Они подписали контракт до 30 июня 2024 года.

С 2017 года Чалханоглу играл в «Милане». Он провел за него 172 матча, забил 32 гола и отдал 48 ассистов.

Его контракт истек в июне 2021-го. Он перешел в «Интер» свободным агентом.

«Интер» в прошлом сезоне стал чемпионом Серии А, «Милан» стал вторым и впервые с 2014 года вышел в Лигу чемпионов.

На международном уровне Чалханоглу играет за сборную Турции. Выступал с ней на Евро-2020 – провел три матча и отдал одну голевую передачу. Турция проиграла все матчи группы и первой вылетела с турнира.