Диего Лаксальт
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#Диего Лаксальт #РПЛ #Серия А #Милан #Динамо #трансферы

«Динамо» объявило о трансфере Диего Лаксальта из «Милана»

3 часа назад

твиттер «Динамо»

Диего Лаксальт и «Динамо» подписали контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

  • Лаксальту 28 лет, он играет левого защитника.
  • С 2018 года он принадлежал «Милану», но провел за него 35 матчей во всех турнирах и в основном находился в арендах. Сначала в «Торино», потом в «Селтике». В последнем сезоне провел за «Селтик» 26 игр и забил один гол.
  • Большую часть карьеры Лаксальт играл в Италии. Чаще всего играл «Дженоа»: 117 игр, восемь голов и 11 ассистов с сезона-2014/15 по сезон-2017/18.
  • На международном уровне играет за Уругвай. С ним он участвовал в Кубке Америки и на чемпионате мира.

«Динамо» завершило прошлый сезон РПЛ на седьмом месте. Оно не сыграет в еврокубках.

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Источник:
твиттер «Динамо»
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