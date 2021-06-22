«Динамо» объявило о трансфере Диего Лаксальта из «Милана»

Диего Лаксальт и «Динамо» подписали контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

Лаксальту 28 лет, он играет левого защитника.

С 2018 года он принадлежал «Милану», но провел за него 35 матчей во всех турнирах и в основном находился в арендах. Сначала в «Торино», потом в «Селтике». В последнем сезоне провел за «Селтик» 26 игр и забил один гол.

Большую часть карьеры Лаксальт играл в Италии. Чаще всего играл «Дженоа»: 117 игр, восемь голов и 11 ассистов с сезона-2014/15 по сезон-2017/18.

На международном уровне играет за Уругвай. С ним он участвовал в Кубке Америки и на чемпионате мира.

«Динамо» завершило прошлый сезон РПЛ на седьмом месте. Оно не сыграет в еврокубках.