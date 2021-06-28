Иван Новосельцев
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Иван Новосельцев ушел из «Сочи» после двух сезонов в клубе
вчера, 18:40
«Сочи» официально объявил об уходе Ивана Новосельцева. У него истек контракт, новый не подписан.
- Новосельцев играет за «Сочи» с 2019 года. Летом того года он стал одним из восьми игроков, перешедших туда из «Зенита».
- За два сезона он провел 35 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
- В первом сезоне с ним «Сочи» занял 12-е место в РПЛ, во втором стал пятым и вышел в еврокубки – он сыграет в квалификационном раунде Лиге конференций.
Куда теперь перейдет Новосельцев, официально неизвестно. «Матч ТВ» утверждал, что он подпишет контракт с «Арсеналом», где уже играл в 2018 году.
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