Иван Новосельцев ушел из «Сочи» после двух сезонов в клубе

«Сочи» официально объявил об уходе Ивана Новосельцева. У него истек контракт, новый не подписан.

Новосельцев играет за «Сочи» с 2019 года. Летом того года он стал одним из восьми игроков, перешедших туда из «Зенита».

За два сезона он провел 35 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

В первом сезоне с ним «Сочи» занял 12-е место в РПЛ, во втором стал пятым и вышел в еврокубки – он сыграет в квалификационном раунде Лиге конференций.

Куда теперь перейдет Новосельцев, официально неизвестно. «Матч ТВ» утверждал, что он подпишет контракт с «Арсеналом», где уже играл в 2018 году.







