Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м

Контракт Хави Мартинеса истекает 30 июня 2021 года. «Бавария» не продлит его, говорится на сайте клуба.

Он играет в «Баварии» с 2012 года. За это время он провел 266 матчей, забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

Мартинес выиграл с «Баварией» 23 трофея, в том числе дважды побеждал в Лиге чемпионов и восемь раз в чемпионате Германии.

Это третий игрок «Баварии», который уйдет летом свободным агентом.

❌ Давид Алаба (28 лет). 13 лет в клубе.

❌ Джером Боатенг (32). 10 лет в клубе.

❌ Хави Мартинес (32). 9 лет в клубе.

Все трое регулярно играют за основной состав «Баварии». Мартинес в текущем сезоне обычно выходит на замену (семь выходов в старте из 28 матчей), но Алаба и Боатенг – постоянные игроки основы (29 и 26 матчей соответственно).

Немецкие медиа писали, что из-за трансферной политики «Баварии» главный тренер Ханс-Дитер Флик поссорился со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Флик считал, что клуб ослабляет состав. В середине апреля он объявил об уходе на фоне конфликта, но «Бавария» по-прежнему не подтвердила это.