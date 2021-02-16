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#Давид Алаба #Футбол #Бавария #Бундеслига #Реал

Алаба уходит из «Баварии» после 13 лет в клубе

7 часов назад

твиттер «Баварии»

Он не продлит контракт с «Баварией» и уйдет из клуба после окончания сезона. «Очевидно, это было нелегкое решение. Я здесь уже 13 лет, и клуб многое для меня значит», — сказал игрок. Давид Алаба объяснил, что «хочет попробовать что-то новое», но еще не решил, куда перейдет.

Инсайдер Фабрицио Романо писал, что 28-летний защитник согласился на переход в «Реал». Им также интересуются «Ливерпуль» и «Челси». Контракт с испанским клубом будет рассчитан до 2025 года. О переходе в «Реал» также писали Marca и AS.

Алаба выступает за «Баварию» с 2008 года. За это время он девять раз выиграл Бундеслигу, по шесть раз Суперкубок и Кубок Германии, дважды — Лигу чемпионов.

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