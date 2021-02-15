От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️

«Бавария» в 21-м туре Бундеслиги принимает «Арминию». Немного удивительная дата (часто ли вы видите «Баварию» играющей по понедельникам?) и еще погодный сюрприз во время самой игры.

Перед игрой, казалось, картина вполне приличная.