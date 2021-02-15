От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
«Бавария» в 21-м туре Бундеслиги принимает «Арминию». Немного удивительная дата (часто ли вы видите «Баварию» играющей по понедельникам?) и еще погодный сюрприз во время самой игры.
Перед игрой, казалось, картина вполне приличная.
Мануэль Нойер на разминке летал по углам и ничего не подозревал.
И вдруг:
Поначалу вроде терпимо:
Хотя и неприятно:
Но играть становилось тяжелее.
Настолько, что пришлось останавливать игру и наносить разметку заново. Причем два раза за матч.
Вот как это было?
А игрок «Арминии» создал свою разметку, когда забил Нойеру.
Мишел Влап открыл счет, позже он же оформил голевой пас на Амоса Пипера, и «Арминия» повела 2:0. «Арминия», которая занимает в Бундеслиге третье место с конца.
В перерыве работникам стадиона было чем заняться. Как и Ханси Флику, чья команда летела в два гола от аутсайдера.
Во втором тайме как будто никакого снега и не было:
Весело поиграли в итоге: