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#Бавария #Футбол #Бундеслига #Арминия

От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️

вчера, 23:45

«Бавария» в 21-м туре Бундеслиги принимает «Арминию». Немного удивительная дата (часто ли вы видите «Баварию» играющей по понедельникам?) и еще погодный сюрприз во время самой игры.

Перед игрой, казалось, картина вполне приличная.

Мануэль Нойер на разминке летал по углам и ничего не подозревал.

И вдруг:

Поначалу вроде терпимо:

Хотя и неприятно:

Но играть становилось тяжелее.

Настолько, что пришлось останавливать игру и наносить разметку заново. Причем два раза за матч.

Вот как это было?

А игрок «Арминии» создал свою разметку, когда забил Нойеру.

Мишел Влап открыл счет, позже он же оформил голевой пас на Амоса Пипера, и «Арминия» повела 2:0. «Арминия», которая занимает в Бундеслиге третье место с конца.

В перерыве работникам стадиона было чем заняться. Как и Ханси Флику, чья команда летела в два гола от аутсайдера.

Во втором тайме как будто никакого снега и не было:

Весело поиграли в итоге:

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 48
Толиссо 57
Дэвис 70
3:3
Матч завершен
Арминия
Билефельд
9
Пайпер 37
Гебауэр 49
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / augenklick/firo Sportphoto / dpa / Bernd Feil/M.i.S. / EIBNER/Sascha Walther/POOL / Global Look Press
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