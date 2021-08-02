Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Велоспорт
Материалы
Велоспорт: Материалы
Главная
Материалы
Новости
Два велогонщика у финиша скинулись на «Камень, ножницы, бумага» и сами решили, кто доедет первым
#Рафал Майка
18 июня, 22:15
Русская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски». Взяла две гонки из шести, чуть не снялась из-за больного горла
#Наталья Непряева
04 января, 17:25
Представьте: вы мчитесь на велике – и вдруг руль отрывается. Такое пережил гонщик Олимпиады: ссадины, ушибы, ободранный нос
#велогонки
02 августа 2021, 17:52
Русские медалистки велотрека раньше не любили велосипед. Они вместе десять лет, дарят друг другу носки – но не считают себя подругами
#Олимпиада-2020
02 августа 2021, 13:20
Золото Олимпиады выиграла доктор математических наук. Она читает лекции и готовится к велогонкам без тренеров
#Анна Кизенхофер
28 июля 2021, 13:35
Голландская велосипедистка громко праздновала победу в гонке. А потом расстроилась – оказывается, она была второй
#Аннемик ван Влютен
25 июля 2021, 13:13
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Как живет глава Apple. Подъем в 4 утра, перекусы батончиками, походы, велик и стрижка под Лэнса Армстронга
1
#Тим Кук
16 сентября 2020, 12:22
1
Знатоки «Что? Где? Когда?» взяли вопрос про велогонки. Версия была, но клуб помог
#ЧГК
01 ноября 2020, 23:15
Не верьте в детектор лжи – это очень спорная штука. Его результаты часто даже не принимают суды
#мир
15 июля 2020, 11:40
«Теперь ты должен представлять Данию». Испанский велогонщик тренировался на балконе и красиво обжег спину
#Энрик Мас
16 апреля 2020, 20:13
Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов
05 января 2020, 20:41
«Тинькофф Банк» в спорте: велокоманда, сотрудничество с Медведевым, ЦСКА и блогером
1
#Тинькофф Банк
11 февраля 2020, 11:01
1
Вертолетная камера транслировала велогонку ... и нашла плантацию конопли на крыше
#велогонки
04 сентября 2019, 15:54