Велоспорт: Материалы

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Два велогонщика у финиша скинулись на «Камень, ножницы, бумага» и сами решили, кто доедет первым
#Рафал Майка
Русская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски». Взяла две гонки из шести, чуть не снялась из-за больного горла
#Наталья Непряева
Представьте: вы мчитесь на велике – и вдруг руль отрывается. Такое пережил гонщик Олимпиады: ссадины, ушибы, ободранный нос
#велогонки
Русские медалистки велотрека раньше не любили велосипед. Они вместе десять лет, дарят друг другу носки – но не считают себя подругами
#Олимпиада-2020
Золото Олимпиады выиграла доктор математических наук. Она читает лекции и готовится к велогонкам без тренеров
#Анна Кизенхофер
Голландская велосипедистка громко праздновала победу в гонке. А потом расстроилась – оказывается, она была второй
#Аннемик ван Влютен
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
Как живет глава Apple. Подъем в 4 утра, перекусы батончиками, походы, велик и стрижка под Лэнса Армстронга
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#Тим Кук
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Знатоки «Что? Где? Когда?» взяли вопрос про велогонки. Версия была, но клуб помог
#ЧГК
Не верьте в детектор лжи – это очень спорная штука. Его результаты часто даже не принимают суды
#мир
«Теперь ты должен представлять Данию». Испанский велогонщик тренировался на балконе и красиво обжег спину
#Энрик Мас
Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов
«Тинькофф Банк» в спорте: велокоманда, сотрудничество с Медведевым, ЦСКА и блогером
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#Тинькофф Банк
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Вертолетная камера транслировала велогонку ... и нашла плантацию конопли на крыше
#велогонки