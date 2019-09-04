велогонки
Вертолетная камера транслировала велогонку ... и нашла плантацию конопли на крыше
04 сентября 2019, 15:54
Рассказывает BBC.
Вуэльта – многодневная шоссейная велогонка. В 2019 году она проходит с 24 августа по 15 сентября и дробится на 21 этап. Восьмой из них проходил в Испании между каталонскими городами Вальс и Игуалада. На участке недалеко от финиша камера вертолета снимала вид сверху на городской улице и выхватила изображение крыши одного из зданий. Там незаконно оборудовали плантацию конопли. Полиция Каталонии ведет следствие.
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