велогонки
Поделиться:
Комментарии:
0
#велогонки

Вертолетная камера транслировала велогонку ... и нашла плантацию конопли на крыше

04 сентября 2019, 15:54

Рассказывает BBC. 

Вуэльта – многодневная шоссейная велогонка. В 2019 году она проходит с 24 августа по 15 сентября и дробится на 21 этап. Восьмой из них проходил в Испании между каталонскими городами Вальс и Игуалада. На участке недалеко от финиша камера вертолета снимала вид сверху на городской улице и выхватила изображение крыши одного из зданий. Там незаконно оборудовали плантацию конопли. Полиция Каталонии ведет следствие. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#велогонки