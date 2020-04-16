«Теперь ты должен представлять Данию». Испанский велогонщик тренировался на балконе и красиво обжег спину

С 14 марта Испания на строгом карантине. Спортсмены тренируются дома, и балкон – максимум возможностей сейчас. Испанский велогонщик Энрик Мас устроил там серьезную тренировку. И пожалел. Его спина жутко обгорела. А в комментариях в инстаграме пишут, что теперь Энрик должен выступать за Данию – спина похожа на флаг этой страны.