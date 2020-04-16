Энрик Мас
велогонки
«Теперь ты должен представлять Данию». Испанский велогонщик тренировался на балконе и красиво обжег спину
16 апреля, 20:13
С 14 марта Испания на строгом карантине. Спортсмены тренируются дома, и балкон – максимум возможностей сейчас. Испанский велогонщик Энрик Мас устроил там серьезную тренировку. И пожалел. Его спина жутко обгорела. А в комментариях в инстаграме пишут, что теперь Энрик должен выступать за Данию – спина похожа на флаг этой страны.
Гонщик пишет:
«От солнца не спрятаться. На балконе оно обжигает так же сильно, как и на дороге!»
А вот так выглядит Энрик Мас не со спины.
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