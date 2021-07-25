Голландская велосипедистка громко праздновала победу в гонке. А потом расстроилась – оказывается, она была второй
В женской велошоссейной гонке на Олимпиаде-2020 произошла сенсация. Победу на дистанции в 137 км вырвала 30-летняя австрийка Анна Кизенхофер. Кизенхофер впервые приехала на Олимпийские игры (до этого она участвовала лишь в чемпионатах Австрии) и сразу же забрала золото.
Серебряная медалистка – Аннемик ван Влютен из Голландии. И ее трофейный багаж значительно больше. Ван Влютен – 38, она трижды побеждала на чемпионатах мира, у нее есть золото чемпионата Европы-2018 и бронза Европейских Игр в Баку в 2015-м.
Кизенхофер с самого начала вырвала преимущество и к середине дистанции опережала соперников больше, чем на минуту. Возможно, на фоне такого большого отставания ван Влютен потерялась в порядке и посчитала, что приехала к финишу первой опередив итальянку Элизу Лонго Боргини, занявшую третье место, на 14 секунд.
Первая реакция Аннемик ван Влютен – радость, обнимашки с тренером и крики. Вторая, когда она узнала, что приехала второй – разочарование.
После гонки ван Влютен говорила: «После финиша я подняла руки и закричала. Я думала, что заняла первое место. Но потом мне сказали, что я вторая. Дерьмо! Я никогда не чувствовала себя так глупо.
Нет-нет, я горжусь олимпийской медалью. Но это очень странное ощущение».
Ван Влютен пожаловалась на плохую связь со своей командой – из-за этого она не знала, какой отрыв от соперниц и есть ли вообще отставание. Вместе с ней на связь жаловались и остальные голландские велосипедистки (всего их было пятеро).