Голландская велосипедистка громко праздновала победу в гонке. А потом расстроилась – оказывается, она была второй

В женской велошоссейной гонке на Олимпиаде-2020 произошла сенсация. Победу на дистанции в 137 км вырвала 30-летняя австрийка Анна Кизенхофер. Кизенхофер впервые приехала на Олимпийские игры (до этого она участвовала лишь в чемпионатах Австрии) и сразу же забрала золото.

Серебряная медалистка – Аннемик ван Влютен из Голландии. И ее трофейный багаж значительно больше. Ван Влютен – 38, она трижды побеждала на чемпионатах мира, у нее есть золото чемпионата Европы-2018 и бронза Европейских Игр в Баку в 2015-м.

Кизенхофер с самого начала вырвала преимущество и к середине дистанции опережала соперников больше, чем на минуту. Возможно, на фоне такого большого отставания ван Влютен потерялась в порядке и посчитала, что приехала к финишу первой опередив итальянку Элизу Лонго Боргини, занявшую третье место, на 14 секунд.

Первая реакция Аннемик ван Влютен – радость, обнимашки с тренером и крики. Вторая, когда она узнала, что приехала второй – разочарование.