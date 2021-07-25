Грузинка приехала на девятую Олипиаду: в 1988-м брала золото, обнималась с россиянкой во время конфликта России и Грузии и участвовала на ОИ с сыном
У сборной Грузии по стрельбе есть своя легенда – Нино Салуквадзе. Олимпиада в Токио – девятая в ее карьере, и она стала первой женщиной, которой покорился этот результат.
Ее достижения:
🥇 Победа в стрельбе с 25 метров на ОИ-1988 в Сеуле.
🥈 И это была не единственная награда Салуквадзе на Олимпиадах. Она брала серебро в Сеуле (стрельба с 10 м) и бронзу на ОИ-2008 в Пекине (стрельба с 10 м).
🎖 Салуквадзе – 6-кратная чемпионка мира. В первый раз стала ей в 1986 году, когда ей было 17 лет.
🏆 Она 4 раза побеждала на чемпионатах Европы.
И в следующем году ей исполнится 53 года.
Ради выступления на Олимпиадах в таком возрасте она сделала несколько операций
Олимпиада в Токио – последняя в ее карьере. Недавно она сказала: «Я точно знаю, что девять Олимпиад никто не выдерживает с такой нагрузкой, которая сейчас. Заканчиваю, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели».
Как Салуквадзе в таком возрасте соревнуется на высочайшем уровне? Кажется, главная причина – хирургическое вмешательство. Для того чтобы нормально держать корпус, она сделала операцию. Раньше Салуквадзе стреляла после прицеливания правым глазом. Сейчас – левым, для этого даже сделала еще одну операцию. Сама говорит:
«Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, но для стрельбы предложили попробовать. Однако не получилось. Зато я в жизни все хорошо вижу».
Хотя травмы преследуют ее всю жизнь. Она рассказывала:
«Мне было 15 лет – я так устала, что не могла держать стакан. Позвоночник, мышцы, психика – вот зоны опасности для всех стрелков. Когда число мужчин и женщин в этом виде спорта сравнялось, нагрузка сильно возросла. Теперь мне нужно сделать 60 выстрелов на соревнованиях, плюс 15 пробных выстрелов и даже выстрел. Всего выходит 120-140 выстрелов. Это очень серьезная нагрузка на тело».
Она обнялась с россиянкой в разгар военного конфликта в 2008-м – власти Грузии игнорировали ее из-за этого
Нино Салуквадзе называет 2008-м одним из самых продуктивных в карьере. В том году она взяла серебро на чемпионате Европы в Винтертуре и съездила на Олимпиаду в Пекин. В тот момент между Грузией и Россией развивался военный конфликт.
С 7 по 12 августа происходили вооруженные столкновения. 10 августа у Салуквадзе были выступления на ОИ. В тот момент ее мужа, который по профессии был военным, перебросили в место конфликта – и сделали это втайне от Салуквадзе. Потом она говорила:
«У меня муж военный. Мне ничего не говорили, но я точно знала, что его отправили туда. В Абхазии он воевал, еле выжил. Я прекрасно понимала, что он пошел бы на это. Связи с ним не было, все как в страшном сне. Никто не думал, что такое вообще могло произойти».
В тех столкновениях муж Салуквадзе получил ранение в ухо. Сама спортсменка на соревнованиях взяла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. На церемонии награждения она обнялась с россиянкой Натальей Падериной, которая взяла серебро. В ответ на это власти Грузии проигнорировали ее и не пригласили ни на одно официальное мероприятие, на которое позвали остальных призеров Олимпийских игр в Пекине.
Салуквадзе говорила:
«Никаких подарков не было. Я немного расстроилась после той Олимпиады. Первая медаль была моей, из шести медалисток я была единственной женщиной. Но на всех обратили внимание, а меня, казалось, не существовало».
У Салуквадзе спортивная семья. Отец был ее тренером. Сама выступала на одной Олимпиаде с сыном
Почти всю карьеру Нино Салуквадзе работает с одним тренером – ее отцом Вахтангом Салуквадзе. Про это Салуквадзе говорила:
«В 19 лет я был уже состоявшимся профессионалом. Отец был моим тренером, но сейчас он сильно постарел. Этот человек всю свою жизнь был стрелком. Но у него не было квалификации тренера. Он на собственном опыте изучал все, что связано с этим видом спорта – психологию, технологии и все остальное. Через несколько лет он осознал некоторые вещи, которые долго анализировал. Например, он понял: то, что было неправильно для него изначально, оказалось правильными вещами. Он поменял мышление и восприятие.
Он готовил меня к выступлениям с 13 лет. Он был со мной всю жизнь. Сначала я выучила алфавит, потом – как составлять предложения. Потом он учил меня стрелять. Я постепенно получала знания от него, но самое главное – он научил меня правильно выстраивать отношения с людьми. Так что я стала чемпионом в 19. Но даже после этого многому училась от него».
Сейчас что-то подобное происходит между Нино Салуквадзе и ее сыном Цотнэ Мачавариани. Мачавариани начинал в регби, но травмы помешали ему реализовать себя в этом спорта. Поэтому он ушел в стрельбу. И в 18 лет поехал на Олимпиаду в Рио. Вместе с мамой. Салуквадзе и Мачавариани стали первыми мамой и сыном, который выступили на Олимпийских играх вместе.
Мачавариани был 29-м в квалификации в стрельбе с 10 м и 15-м в предварительных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м. Салуквадзе была полуфиналисткой в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м.
Прошлой весной Салуквадзе говорила, что собирается на Олимпиаду в Токио – но тогда она не знала, в каком статусе: либо как спортсмен, либо как тренер сына. В итоге поехала как стрелок.