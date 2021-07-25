Грузинка приехала на девятую Олипиаду: в 1988-м брала золото, обнималась с россиянкой во время конфликта России и Грузии и участвовала на ОИ с сыном

У сборной Грузии по стрельбе есть своя легенда – Нино Салуквадзе. Олимпиада в Токио – девятая в ее карьере, и она стала первой женщиной, которой покорился этот результат.

Ее достижения:

🥇 Победа в стрельбе с 25 метров на ОИ-1988 в Сеуле.

🥈 И это была не единственная награда Салуквадзе на Олимпиадах. Она брала серебро в Сеуле (стрельба с 10 м) и бронзу на ОИ-2008 в Пекине (стрельба с 10 м).

🎖 Салуквадзе – 6-кратная чемпионка мира. В первый раз стала ей в 1986 году, когда ей было 17 лет.

🏆 Она 4 раза побеждала на чемпионатах Европы.

И в следующем году ей исполнится 53 года.