Нино Салуквадзе

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Девять Олимпиад – уникальная жизнь грузинки: брала медаль еще в 1988-м, обнималась с россиянкой во время конфликта России и Грузии, ездила на игры в одной команде с сыном
#Нино Салуквадзе
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