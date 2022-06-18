Два велогонщика у финиша скинулись на «Камень, ножницы, бумага» и сами решили, кто доедет первым

После победы Майка сказал: «Честно говоря, мне все равно, кто победил в этой ситуации. Тангаю нужна была эта победа. Я помог. Впереди много этапов. А мы заняли первое место. Вот и решились на эту шалость. Я разговаривал с руководством после гонки. Он в восторге».

У Погакара такая реакция: «В велоспорте приходится напрягаться. Это очень тяжелый вид спорта. Иногда нужно веселиться, чтобы поднять настроение фанатам и не унывать самим».