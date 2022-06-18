Два велогонщика у финиша скинулись на «Камень, ножницы, бумага» и сами решили, кто доедет первым
Тур Словении – это часть UCI Continental Circuits (многомесячных велогонок на территории Европы). В 2022 году Словенский этап стартовал 15 июня и заканчивается 19-го числа. И в этом году победу взяла команда из ОАЭ Team Emirates:
- За эту команду выступают Рафал Майка и Тадей Погакар. Оба финишировали в топ-2;
- Майка и Погакар вырвались вперед на четвертом этапе и сформировали комфортное преимущество на вершине плато Велика Планина;
- К концу гонки у Майки и Погакара было преимущество в 22 секунды, поэтому на последнем километре они немного расслабились: Майка подождал Погакара, и они вместе выявили победителя. Но необычным способом, а игрой «камень, ножницы, бумага».
Майка выбрал бумагу и победил – Погакар проиграл, потому что выбрал камень. Они проехали вместе, но Майка был впереди.
После победы Майка сказал: «Честно говоря, мне все равно, кто победил в этой ситуации. Тангаю нужна была эта победа. Я помог. Впереди много этапов. А мы заняли первое место. Вот и решились на эту шалость. Я разговаривал с руководством после гонки. Он в восторге».
У Погакара такая реакция: «В велоспорте приходится напрягаться. Это очень тяжелый вид спорта. Иногда нужно веселиться, чтобы поднять настроение фанатам и не унывать самим».