Виктор Кашшаи

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Футбол
Виктор Кашшаи ушел с должности главы департамента судейства РФС
#Виктор Кашшаи
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Футбол
Казарцев отстранен от судейства после матча «Спартака» и «Сочи»
#Василий Казарцев
Футбол
Кашшаи признал ошибку судьи в моменте со вторым пенальти в ворота «Спартака»
#Спартак
Футбол
Совет директоров «Спартака» опубликовал письмо Виктору Кашшаи
#Спартак
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Футбол
Кашшаи ответил по спорным моментам матча «Зенит» – «Спартак»
#Виктор Кашшаи
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