«Пусть не балаболит своим языком». Что наговорил Егоров во главе департамента судейства за полтора года
23 мая 2018 года Александр Егоров стал руководителем департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС. «Уверен, что он справится со своей задачей на отлично», – заявил известный судья Роберто Розетти, который работал на этом же посту с 2011 по 2013 год.
С клубами, футболистами и руководителями Егоров с тех пор ругался регулярно.
Уже в августе начались склоки. «Краснодар» проиграл 0:1 «Спартаку», удалили Ари, тот раскритиковал судейство, а Егоров ответил: «Если у Ари есть доказательства – пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком. Могу охарактеризовать эту ситуацию, как укус комара, но москит уже убит. Прихлопнул и больше не хочу возвращаться».
Тогда же «Крылья Советов» проиграли «Енисею», шумно выступил Андрей Тихонов, на что Егоров отреагировал: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить». За высказывания про семью Егоров позже извинился.
Осенью защитник «Оренбурга» Сергей Терехов после поражения от ЦСКА заявил, что судьи устроили цирк. Ответ Егорова: «Он перепутал передачу и хотел, видимо, выступить на «Минуте славы». Пусть лучше занимается своим делом, иначе мы его быстро правилам научим».
Весной снова играли «Оренбург» и ЦСКА, только теперь претензии были у Ильзата Ахметова: «Так убивать нельзя». «Такие вещи говорить не очень красиво. Не нужно поддаваться эмоциям, эмоции мешают думать. Пусть посмотрит значение слова «убивать» в Википедии», – предложил Егоров.
В конце сезона прилетел конфликт с «Уралом». Президент клуба Григорий Иванов призвал не ставить на матчи судью Еськова. Альтернатива от Егорова: «Я предложил ему: присылаю состав, который он должен выпустить на игру, а он будет назначать судей. Это в форме шутки, конечно. Каждый должен заниматься своей работой».
В этом сезоне – перепалка с «Ростовом» после игры со «Спартаком». Начал уже сам Егоров: «Судья верно не назначил пенальти после падения Норманна на 13-й минуте. У Норманна в том матче ножки были слабенькие». В клубе отреагировали: «Стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне». Егоров позже заявил, что фраза про ножки была сказана им в шутку.
В эту же компанию угодил и Дзюба после игры с «Ахматом»: «Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом – нет. Матюнин – герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Сейчас послушаем фантазера Егорова». В ответ Егоров назвал Дзюбу эмоциональным человеком и призвал к большему уважению.
Осенью недовольны были в «Уфе» после матча с «Ахматом», клуб даже запустил в соцсетях хэштег #ЕгоровУходи. «Я – Егоров, а не Газизов (гендиректор «Уфы» – прим.), звоните ему. К их несчастью, меня нет ни в каких соцсетях, и я даже не знаю, что такое хэштег», – ответ от главы российских судей.
Про зимний конфликт с ЦСКА и предложение Егорову застрелиться от Евгения Гинера – вы уже слышали.
«Никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить, чтобы не было скандалов. Это моя работа, я за нее деньги получаю. Критиковать мы все можем, лозунги тоже можем громкие кидать. А надо просто работать», – заявил весной Егоров и жестко придерживался своей позиции. Но как факт – большинство клубов сильно недовольно его работой, ситуация с выборочным применением VAR (да еще таким долгим!) также непонятна, а конфликты множатся.
27 декабря РФС сообщил об уходе Егорова. «Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень».
Егоров ушел по собственному желанию. Согласно реформе судейства, ДСИ теперь будет разделен на два департамента – судейства и инспектирования. Президент РФС заявил, что опыт Егорова будет использован в дальнейшей работе. Имя преемника пока не названо.