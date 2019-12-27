«Пусть не балаболит своим языком». Что наговорил Егоров во главе департамента судейства за полтора года

Уже в августе начались склоки. «Краснодар» проиграл 0:1 «Спартаку», удалили Ари, тот раскритиковал судейство, а Егоров ответил: «Если у Ари есть доказательства – пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком . Могу охарактеризовать эту ситуацию, как укус комара, но москит уже убит. Прихлопнул и больше не хочу возвращаться».

Тогда же «Крылья Советов» проиграли «Енисею», шумно выступил Андрей Тихонов, на что Егоров отреагировал: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает . И не надо мне про родственные связи говорить». За высказывания про семью Егоров позже извинился.

Осенью защитник «Оренбурга» Сергей Терехов после поражения от ЦСКА заявил, что судьи устроили цирк. Ответ Егорова: «Он перепутал передачу и хотел, видимо, выступить на «Минуте славы». Пусть лучше занимается своим делом, иначе мы его быстро правилам научим ».