UFC
MMA
Валентина Шевченко
UFC 275
Тайла Сантос
#UFC #MMA #Валентина Шевченко #UFC 275 #Тайла Сантос
Поделиться:

UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года

0

На турнире UFC 275 пройдет бой между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос в главном карде у женщин в наилегчайшем весе. Это будет бой за титул чемпиона. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 июня.

Планируется, что бой между Шевченко – Сантос начнется не ранее 6:45 по московскому времени. Посмотреть его можно будет по «Матч ТВ».

Главным на UFC 275 будет бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки.

Турнир проходит в городе Каланг (Сингапур).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#UFC
#MMA
#Валентина Шевченко
#UFC 275
#Тайла Сантос