UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года

На турнире UFC 275 пройдет бой между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос в главном карде у женщин в наилегчайшем весе. Это будет бой за титул чемпиона. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 июня.

Планируется, что бой между Шевченко – Сантос начнется не ранее 6:45 по московскому времени. Посмотреть его можно будет по «Матч ТВ».

Главным на UFC 275 будет бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки.

Турнир проходит в городе Каланг (Сингапур).