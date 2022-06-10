UFC
MMA
Валентина Шевченко
UFC 275
Тайла Сантос
Поделиться:
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
0
На турнире UFC 275 пройдет бой между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос в главном карде у женщин в наилегчайшем весе. Это будет бой за титул чемпиона. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 июня.
Планируется, что бой между Шевченко – Сантос начнется не ранее 6:45 по московскому времени. Посмотреть его можно будет по «Матч ТВ».
Главным на UFC 275 будет бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки.
Турнир проходит в городе Каланг (Сингапур).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые