Махачев – Оливейра
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Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC 280
#Махачев – Оливейра #UFC #Ислам Махачев #Чарльз Оливейра #UFC 280
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Махачев – новый чемпион UFC в легком весе

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Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру в поединке за вакантный чемпионский пояс UFC в легком весе. Их бой завершился во втором раунде.

Бой Махачев – Оливейра состоялся на UFC 280. Турнир проходил в Абу-Даби. В основном карде перед этим дрались Петр Ян и Шон О'Мэлли.

Оливейра был первым чемпионом UFC в легком весе после ухода Хабиба, но потерял пояс из-за проваленного взвешивания перед боем с Гейджи.

Теперь Ислам Махачев – единственный действующий чемпион UFC из России. Напоминаем: Петр Ян потерял чемпионский пояс в легчайшем весе в двух боях против Алджамейна Стерлинга.

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Источник:
Гол
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