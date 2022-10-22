Махачев – новый чемпион UFC в легком весе

Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру в поединке за вакантный чемпионский пояс UFC в легком весе. Их бой завершился во втором раунде.

Бой Махачев – Оливейра состоялся на UFC 280. Турнир проходил в Абу-Даби. В основном карде перед этим дрались Петр Ян и Шон О'Мэлли.

Оливейра был первым чемпионом UFC в легком весе после ухода Хабиба, но потерял пояс из-за проваленного взвешивания перед боем с Гейджи.

Теперь Ислам Махачев – единственный действующий чемпион UFC из России. Напоминаем: Петр Ян потерял чемпионский пояс в легчайшем весе в двух боях против Алджамейна Стерлинга.