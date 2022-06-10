UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года

Валентина Шевченко и Тайла Сантос встретятся на турнире UFC 275. Этот бой за титул чемпиона пройдет в главном карде у женщин в наилегчайшем весе. Предполагаемое начало боя – 6:45 по московскому времени.

Winline считает Шевченко абсолютным фаворитом боя.

На победу Шевченко есть коэффициент 1,17.

Если победит Сантос, сыграет коэффициент 5,00.

Также есть возможность поставить на победу Шевченко по очкам за 1,81.

Если полный бой не состоится, сработает коэффициент 2,01.

Статистика боев Шевченко в ММА – 22-3, а в UFC – 11-2. У Сантос – соответственно 19-1 и 4-1.