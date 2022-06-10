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Валентина Шевченко
UFC 275
Тайла Сантос
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UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
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Валентина Шевченко и Тайла Сантос встретятся на турнире UFC 275. Этот бой за титул чемпиона пройдет в главном карде у женщин в наилегчайшем весе. Предполагаемое начало боя – 6:45 по московскому времени.
Winline считает Шевченко абсолютным фаворитом боя.
- На победу Шевченко есть коэффициент 1,17.
- Если победит Сантос, сыграет коэффициент 5,00.
- Также есть возможность поставить на победу Шевченко по очкам за 1,81.
- Если полный бой не состоится, сработает коэффициент 2,01.
Статистика боев Шевченко в ММА – 22-3, а в UFC – 11-2. У Сантос – соответственно 19-1 и 4-1.
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