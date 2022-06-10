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Валентина Шевченко
UFC 275
Тайла Сантос
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Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
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Валентина Шевченко и Тайла Сантос проведут бой за титул чемпиона на турнире UFC 275. Бой пройдет в главном карде у женщин в наилегчайшем весе.
Турнир состоится в ночь с 11 на 12 июня. Поединок Шевченко – Сантос начнется не ранее 6:45 по московскому времени.
Трансляция турнира доступна на телеканалах «Матч Боец» (с 1:30) и «Матч ТВ» (с 5:00).
Также трансляцию можно посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass.
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