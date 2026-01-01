Валентина Шевченко

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Шевченко балдеет от лезгинки. Танцует с детства, исполняет в UFC, преподает сама 💃🏻
#Валентина Шевченко
Чемпион UFC Генри Техудо вызвал в октагон Валентину Шевченко. Это будет первый межгендерный бой в истории
#UFC