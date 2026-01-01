Валентина Шевченко

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UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
#Валентина Шевченко
MMA
Сестры Шевченко выиграли бои на одном турнире UFC. Это первый случай в истории
#UFC