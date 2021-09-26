Валентина Шевченко
UFC
Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
3 часа назад
Валентина Шевченко – 33-летний боец MMA. Ее статистика до боя с Лорен Мерфи – 21:3. В поединке с Тейлор она увеличила число побед до 22.
Бой Шевченко и Тейлор продлился 4 раунда, в последнем Шевченко победила благодаря техническому нокауту.
- Этот бой состоялся в рамках поединка в наилегчайшем весе.
- Для Шевченко это был седьмой поединок в этой весовой категории. В первые она выступила в ней в феврале-2018 – и сразу же победила бразильянку Присцилу Кечоейру.
- В декабре-2018 благодаря победе над Йоанной Енджейчик из Польши она взяла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
- После этого он шесть раз защищала этот титул. В поединке против Мепф – в шестой раз.
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