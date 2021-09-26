Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

Валентина Шевченко – 33-летний боец MMA. Ее статистика до боя с Лорен Мерфи – 21:3. В поединке с Тейлор она увеличила число побед до 22.

Бой Шевченко и Тейлор продлился 4 раунда, в последнем Шевченко победила благодаря техническому нокауту.