Валентина Шевченко
UFC
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#Валентина Шевченко #UFC

Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

3 часа назад

Валентина Шевченко – 33-летний боец MMA. Ее статистика до боя с Лорен Мерфи – 21:3. В поединке с Тейлор она увеличила число побед до 22.

Бой Шевченко и Тейлор продлился 4 раунда, в последнем Шевченко победила благодаря техническому нокауту.

  • Этот бой состоялся в рамках поединка в наилегчайшем весе.
  • Для Шевченко это был седьмой поединок в этой весовой категории. В первые она выступила в ней в феврале-2018 – и сразу же победила бразильянку Присцилу Кечоейру.
  • В декабре-2018 благодаря победе над Йоанной Енджейчик из Польши она взяла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
  • После этого он шесть раз защищала этот титул. В поединке против Мепф – в шестой раз.
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Источник:
Гол
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