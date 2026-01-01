Кори Сэндхаген

Дата рождения
20 апреля 1992 г.
Инфо
Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе
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MMA
Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд
#Ян – Сэндхаген
MMA
Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
MMA
Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
#Ян – Сэндхаген
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
#Ян – Сэндхаген
MMA
Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
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Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян
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