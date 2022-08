Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC

1️⃣4️⃣ fights and a STACKED card coming your way 𝑻𝑶𝑴𝑶𝑹𝑹𝑶𝑾! [ #UFC267 | Tomorrow | 𝙋𝙧𝙚𝙡𝙞𝙢𝙨 10:30𝙖𝙢𝙀𝙏 | 𝙈𝙖𝙞𝙣 𝘾𝙖𝙧𝙙 2𝙥𝙢𝙀𝙏 | LIVE on ESPN+ | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] https://t.co/nOPKdiO6uo