Ян – Сэндхаген
UFC
Петр Ян
UFC 267
Кори Сэндхаген
#Ян – Сэндхаген #UFC #Петр Ян #UFC 267 #Кори Сэндхаген
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Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC

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Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой за временный титул UFC в легчайшем весе. Он пройдет на турнире UFC 267.

Изначально планировался реванш Ян – Стерлинг. Алджамейн Стерлинг снялся с поединка из-за травмы. Он по-прежнему владеет титулом в легчайшем весе.

Ян проиграл Стерлингу из-за нарушения правил. Сэндхаген летом 2021 года раздельным решением проиграл Диллашоу. Ранее он тоже проигрывал Стерлингу.

Победитель боя Ян – Сэндхаген проведет титульный реванш со Стерлингом.

Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267

Превью титульного боя Ян – Сэндхаген

Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267

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Источник:
MMA Junkie
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