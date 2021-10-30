Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC

Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой за временный титул UFC в легчайшем весе. Он пройдет на турнире UFC 267.

Изначально планировался реванш Ян – Стерлинг. Алджамейн Стерлинг снялся с поединка из-за травмы. Он по-прежнему владеет титулом в легчайшем весе.

Ян проиграл Стерлингу из-за нарушения правил. Сэндхаген летом 2021 года раздельным решением проиграл Диллашоу. Ранее он тоже проигрывал Стерлингу.

Победитель боя Ян – Сэндхаген проведет титульный реванш со Стерлингом.

Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267

Превью титульного боя Ян – Сэндхаген

Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267