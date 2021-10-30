Ян – Сэндхаген
UFC
Петр Ян
UFC 267
Кори Сэндхаген
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Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
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Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой за временный титул UFC в легчайшем весе. Он пройдет на турнире UFC 267.
Изначально планировался реванш Ян – Стерлинг. Алджамейн Стерлинг снялся с поединка из-за травмы. Он по-прежнему владеет титулом в легчайшем весе.
Ян проиграл Стерлингу из-за нарушения правил. Сэндхаген летом 2021 года раздельным решением проиграл Диллашоу. Ранее он тоже проигрывал Стерлингу.
Победитель боя Ян – Сэндхаген проведет титульный реванш со Стерлингом.
Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
Превью титульного боя Ян – Сэндхаген
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