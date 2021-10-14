Ян – Сэндхаген
UFC
UFC 267
Петр Ян
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#Ян – Сэндхаген #UFC 267 #Петр Ян #UFC

Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267

34 минуты назад

30 октября Петр Ян и Кори Сэндхаген подерутся на UFC 267. Победитель получит пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе и проведет бой с обладателем титула Алджамейном Стерлингом.

Прогнозы букмекеров:

  • Победа Яна – 1,30
  • Победа Сэндхагена – 3,55

Статистика перед боем:

  • Ян только раз проигрывал в UFC за восемь боев. Это случилось в прошлом бою против Стерлинга, где Ян нанес запрещенный прием, лишился чемпионского пояса и получил дисквалификацию.
  • За пять последних боев Сэндхаген трижды выиграл и дважды проиграл. Последним было поражение от Ти Джея Диллашоу.
  • Ян – первый номер легчайшего веса, Сэндхаген – третий.

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Источник:
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