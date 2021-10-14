Ян – Сэндхаген
UFC
UFC 267
Петр Ян
Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267
34 минуты назад
30 октября Петр Ян и Кори Сэндхаген подерутся на UFC 267. Победитель получит пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе и проведет бой с обладателем титула Алджамейном Стерлингом.
Прогнозы букмекеров:
- Победа Яна – 1,30
- Победа Сэндхагена – 3,55
Статистика перед боем:
- Ян только раз проигрывал в UFC за восемь боев. Это случилось в прошлом бою против Стерлинга, где Ян нанес запрещенный прием, лишился чемпионского пояса и получил дисквалификацию.
- За пять последних боев Сэндхаген трижды выиграл и дважды проиграл. Последним было поражение от Ти Джея Диллашоу.
- Ян – первый номер легчайшего веса, Сэндхаген – третий.
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