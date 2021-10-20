Ян – Сэндхаген
UFC 267
UFC
Петр Ян
Кори Сэндхаген
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#Ян – Сэндхаген #UFC #UFC 267 #Петр Ян #Кори Сэндхаген

Где смотреть бой Ян – Сэндхаген на UFC 267

час назад

Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой за временный чемпионский титул в легчайшем весе UFC. Он пройдет на турнире UFC 267. Сэндхаген заменил Стерлинга, который снялся с поединка против Яна из-за травмы.

РЕН ТВ покажет лучшие бои основного карда UFC 267. Трансляция начнется 30 октября 2021 года после 21:00 по Москве. В главном бою вечера подерутся Ян Блахович и Гловер Тейшейра. Это титульный поединок.

Ян идет на первом месте в рейтинге легчайшего веса, Сэндхаген – на третьем. Победитель этого боя обязательно подерется против Стерлинга. Оба бойца ему уже проигрывали.

Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева

Прогноз на бой Ян – Сэндхаген на UFC 267

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Источник:
Гол.ру
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