UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Джинглианг – Чимаев
#UFC 267 #Петр Ян #UFC #Ислам Махачев #Хамзат Чимаев #Блахович – Тейшейра #Джинглианг – Чимаев #Махачев – Хукер #Ян – Сэндхаген
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
3 часа назад
UFC показал официальный постер турнира UFC 267. Это номерной ивент, который пройдет в Абу-Даби 30 октября. Туда приедут десять бойцов из России.
Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе. Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут титульный бой в легчайшем весе. Он пройдет за временный титул.
Для Ислама Махачева бой на UFC 267 станет третьим за 2021 год. Он идет на серии из восьми побед подряд в UFC. Хамзат Чимаев не дрался с сентября 2020 года. У него есть три победы в UFC.
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