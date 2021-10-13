UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Джинглианг – Чимаев
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#UFC 267 #Петр Ян #UFC #Ислам Махачев #Хамзат Чимаев #Блахович – Тейшейра #Джинглианг – Чимаев #Махачев – Хукер #Ян – Сэндхаген

Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева

3 часа назад

UFC показал официальный постер турнира UFC 267. Это номерной ивент, который пройдет в Абу-Даби 30 октября. Туда приедут десять бойцов из России.

Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе. Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут титульный бой в легчайшем весе. Он пройдет за временный титул.

Для Ислама Махачева бой на UFC 267 станет третьим за 2021 год. Он идет на серии из восьми побед подряд в UFC. Хамзат Чимаев не дрался с сентября 2020 года. У него есть три победы в UFC.

Все бои турнира UFC 267

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Источник:
инстаграм UFC
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UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
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#Хамзат Чимаев
#Блахович – Тейшейра
#Джинглианг – Чимаев
#Махачев – Хукер
#Ян – Сэндхаген