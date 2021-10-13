Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева

UFC показал официальный постер турнира UFC 267. Это номерной ивент, который пройдет в Абу-Даби 30 октября. Туда приедут десять бойцов из России.

Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе. Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут титульный бой в легчайшем весе. Он пройдет за временный титул.

Для Ислама Махачева бой на UFC 267 станет третьим за 2021 год. Он идет на серии из восьми побед подряд в UFC. Хамзат Чимаев не дрался с сентября 2020 года. У него есть три победы в UFC.

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