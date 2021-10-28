Превью титульного боя Ян – Сэндхаген

Петр Ян и Кори Сэндхаген подерутся на турнире UFC 267. Это со-главный бой основного карда. Победитель заберет временный чемпионский пояс в легчайшем весе.

Ранее Ян владел титулом в легчайшем весе, но отдал его Алджамейну Стерлингу. Он нарушил правила во время их предыдущего поединка.

Изначально на UFC 267 планировался реванш Ян – Стерлинг. Соперник Яна снялся с поединка из-за травмы. Сэндхаген проигрывал Стерлингу в июне 2020 года.

Сэндхаген имеет карьерную статистику 14-3. В июле 2021 года он проиграл Диллашоу раздельным решением судей. Ян за карьеру проигрывал дважды, но поражение от Стерлинга было первым в UFC.

Петр Ян настраивается на досрочное завершение титульного боя. UFC показал отдельное анонсирующее видео по его поединку с Сэндхагеном: