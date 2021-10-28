Ян – Сэндхаген
UFC 267
UFC
Петр Ян
Кори Сэндхаген
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ян – Сэндхаген #UFC 267 #UFC #Петр Ян #Кори Сэндхаген

Превью титульного боя Ян – Сэндхаген

3 часа назад

Петр Ян и Кори Сэндхаген подерутся на турнире UFC 267. Это со-главный бой основного карда. Победитель заберет временный чемпионский пояс в легчайшем весе.

Ранее Ян владел титулом в легчайшем весе, но отдал его Алджамейну Стерлингу. Он нарушил правила во время их предыдущего поединка.

Изначально на UFC 267 планировался реванш Ян – Стерлинг. Соперник Яна снялся с поединка из-за травмы. Сэндхаген проигрывал Стерлингу в июне 2020 года.

Сэндхаген имеет карьерную статистику 14-3. В июле 2021 года он проиграл Диллашоу раздельным решением судей. Ян за карьеру проигрывал дважды, но поражение от Стерлинга было первым в UFC.

Петр Ян настраивается на досрочное завершение титульного боя. UFC показал отдельное анонсирующее видео по его поединку с Сэндхагеном:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер UFC
Еще по теме
Тренер Петра Яна воевал снайпером в Ираке и Афганистане и спасал сослуживцев от смерти
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
Петр Ян рос в деревне с семью братьями и сестрами. Теперь отправляет деньги с UFC на дом маме, которая их всех воспитала
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ян – Сэндхаген
#UFC 267
#UFC
#Петр Ян
#Кори Сэндхаген